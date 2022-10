Wie die Krise die Mittelschicht trifft Angst vor dem Absturz

Krise, welche Krise? Auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel Sylt ist von Entbehrung und Enthaltsamkeit in diesen Oktobertagen nicht viel zu sehen. Während anderswo Menschen mit kleinem Budget aus Angst vor hohen Nachzahlungen ihre Heizungen herunterdrehen oder im Supermarkt nach Sonderangeboten suchen, scheint in Westerland die Zeit stillzustehen. Bei Gosch auf der Friedrichstraße gönnt man sich wie eh und je schon mittags Weißwein oder Spritzigeres, die Hotels sind trotz happiger Preise ausgebucht. Trifft die Krise nur die Armen?

Nein, sagt Helmut Schleweis, Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. „Die Krise und der Wohlstandsverlust kommen in der Mittelschicht an, die bislang nicht gewohnt war, Transferleistungen in Anspruch zu nehmen und das zum Teil abgelehnt hat“, warnte Schleweis kürzlich auf einer Bankentagung. Der Sparkassenpräsident befürchtet, dass künftig 60 Prozent der deutschen Haushalte mit dem, was sie monatlich zur Verfügung haben, nicht über die Runden kommen oder sogar Miese machen. Selbst Haushalte mit einem Nettoeinkommen von 3600 Euro seien gefährdet.

Da braut sich definitiv etwas zusammen. Tanja Birkholz, Schufa-Chefin

Schleweis ist nicht der einzige Mahner. Bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa ist die Zahl der sogenannten Negativmeldungen, die auf Zahlungsschwierigkeiten schließen lassen, im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen. „Da braut sich definitiv etwas zusammen“, glaubt Schufa-Chefin Tanja Birkholz. „Die verfügbaren Haushaltseinkommen werden sinken“, meint Cornelius Riese, Co-Chef der genossenschaftlichen DZ-Bank. Privatkunden würden bereits versuchen, Rückzahlungen für Kredite zu strecken.

Weniger auf der hohen Kante

Betroffen sind nicht nur arme Schlucker, sondern auch Menschen, die mal Geld auf der hohen Kante hatten. Nach einer Untersuchung des Ifo-Instituts sind die zusätzlichen Ersparnisse aus der Corona-Zeit inzwischen weitgehend abgeschmolzen. Dabei geht es um stattliche Summen: Gut 70 Milliarden Euro hatten die Bundesbürger nach Ifo-Recherchen zwischen dem zweiten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 zusätzlich auf ihren Bankkonten geparkt, weil sie wegen des Lockdowns kaum Geld ausgeben konnten. „Diese Überschussanlagen wurden bis zum Ende des ersten Quartals 2022 fast vollständig abgebaut“, berichtet der Konjunkturchef des Instituts, Timo Wollershäuser.

Wie gewonnen, so zerronnen: Die rasant steigende Inflation frisst die Ersparnisse aus der Corona-Zeit auf. © Quelle: ifo, Statistisches Bundesamt, Grafik: Tagesspiegel/Bartel

„Die Energiepreiskrise wird bis in die Mittelschicht hinein die Vorsorge durch Sparen untergraben“, meint der Vorstand des Bundesverbands der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, Andreas Martin. Eine monatliche Mehrbelastung von 100 Euro werde dazu führen, dass bis zu 44 Prozent der Haushalte keine Ersparnisse mehr bilden können.

Verluste mit Aktien und Anleihen

Wer Aktien oder Anleihen hat, kann förmlich zusehen, wie das Geld weniger wird. Der Deutsche Aktienindex hat seit Jahresanfang fast ein Viertel verloren, auch Anleihen sind unter Druck. Das Geldvermögen der Bundesbürger wird sich im Laufe dieses Jahres deutlich verringern, erwartet der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer. Stolze 7,8 Billionen Euro waren es Ende 2021, davon steckten rund zwei Billionen in Aktien und Investmentfonds und 139 Milliarden Euro in Anleihen. Die Kursrückgänge werden einen beträchtlichen Teil dieses Vermögens vernichten. Bis zum Jahresende schätzt Krämer allein die Kursverluste durch die Rückgänge am Aktienmarkt auf 506 Milliarden Euro und am Rentenmarkt auf 22 Milliarden Euro. Das Geldvermögen werde insgesamt um 1,3 Billionen Euro schrumpfen, prognostiziert der Ökonom.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Anleger mussten in diesem Jahr hohe Kursverluste hinnehmen. Das betrifft sowohl Aktien und Investmentfonds als auch Anleihen“, sagte Krämer dem Tagesspiegel. Eine solche Entwicklung ist selten, da sich Anleihen und Aktien in Krisenzeiten meist gegenläufig entwickeln. „Dass Anleger in diesem Jahr praktisch überall Verluste machen, ist der hohen Inflation geschuldet“, so Krämer. Die lag im September bei zehn Prozent.

Und obwohl es nun wieder Zinsen aufs Ersparte gibt, entsteht angesichts der hohen Inflation ein dickes Minus. Die meisten Anleger bleiben dennoch vergleichsweise ruhig. Von Panik sei nichts zu spüren, erzählt ein Berater. In der Bank hatte man Schlimmeres befürchtet. „Wir sind schon erstaunt“, räumt der Betreuer ein.

506 Milliarden Euro werden Aktienanleger in diesem Jahr wahrscheinlich verlieren

Viele Anleger haben Rücklagen

„Ich glaube nicht, dass man sich in erster Linie Sorgen um die Aktienanleger machen muss“, meint Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer. Trotz der aktuell hohen Verluste hätten Aktiensparer in den vergangenen zehn Jahren ordentliche Kursgewinne erzielt. Die meisten würden noch immer über Rücklagen verfügen, auch wenn diese nicht mehr so viel wert sind wie vor einem Jahr.

Die Bauzinsen steigen. Ist das schlimm?

Doch reicht das Geld noch für das eigene Heim? Steigende Zinsen machen die Baufinanzierung teurer. Bei einem Darlehen von 350.000 Euro und einer 15-jährigen Zinsbindung wächst die monatliche Rate um 600 Euro, wenn die Zinsen von 3,5 auf 5,5 Prozent steigen, hat das Baufinanzierungsportal Interhyp ausgerechnet. Bestehende Finanzierungen seien davon aber nicht betroffen, betont Mirjam Mohr, die bei Interhyp für das Privatkundengeschäft zuständig ist. Die meisten Kunden hätten feste Zinsbindungen von zehn bis 15 Jahren.

Viele Bauherren haben sich günstige Kredite gesichert

Außerdem haben viele Immobilienbesitzer, deren Darlehen auszulaufen drohten, bereits vorgesorgt: „Wir hatten im ersten Quartal dieses Jahres einen regelrechten Run auf Anschlussfinanzierungen und Forward-Darlehen“, sagte Mohr dem Tagesspiegel. „Ein Großteil all dieser Finanzierungen sind längst abgeschlossen und wieder für die nächsten zehn bis 15 Jahre mit einem festen Zinssatz abgesichert.“

Der Traum vom Eigenheim: Die Baufinanzierung wird teurer. © Foto: Westend61 / Kniel Synnatzschke/mauritius images / Westend61 / K/obs

Wer Hilfe braucht

Größere Sorgen machen sich Ökonomen daher um andere Bevölkerungsgruppen. „Ein Drittel der Haushalte spart keinen Cent“, gibt Krämer zu bedenken. Diese Menschen seien von der hohen Inflation sehr viel stärker bedroht als die meisten Anleger. Weil einkommensschwache Haushalte einen prozentual größeren Anteil ihres Einkommens für Essen und Wohnen ausgeben, leiden sie stärker unter Preissteigerungen als Besserverdienende.

Der Staat kann und sollte nicht alle Wohlstandsverluste ausgleichen. Alexander Kritikos, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Alexander Kritikos, Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), rät der Politik daher, staatliche Hilfen auf die Menschen zu konzentrieren, die auf die Unterstützung des Staats angewiesen sind. „Die untere Hälfte der Einkommensverteilung hat kein Vermögen und kann daher die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel weder aus ihren Einkünften noch dem Ersparten ausgleichen“, warnt der Wirtschaftsexperte. Als groben Anhaltspunkt würde Kritikos die Grenze für die staatliche Unterstützung bei einem Haushaltsnettoeinkommen von 50.000 Euro im Jahr ziehen, allerdings mit Schwankungen nach oben oder unten je nach Haushaltsgröße.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wer zur oberen Hälfte gehört, muss ans Ersparte

Wer mehr hat, soll leer ausgehen. „Wer zur oberen Einkommenshälfte gehört, muss notfalls an seine Ersparnisse heran oder seinen Konsum einschränken“, sagt Kritikos. „Der Staat kann und sollte nicht alle Wohlstandsverluste ausgleichen.“ Hilfsprogramme sollten nur denen offenstehen, die zur unteren Hälfte der Einkommensverteilung gehören. Diesen Menschen sollte der Staat bis zu 1000 Euro als Direkthilfe zahlen.

Von der Strom- und Gaspreisbremse hält Kritikos dagegen nicht viel, weil diese Instrumente Menschen mit größeren Wohnungen und einem höheren Energieverbrauch bevorzugen. „Anstatt Haushalte aus der oberen Hälfte der Einkommensverteilung mit staatlichen Mitteln zu subventionieren, wäre es sinnvoller, die knappen staatlichen Mittel für Investitionen in erneuerbare Energien zu verwenden“, meint der Professor.

Auch die Mittelschicht spart

Doch auch wenn besser situierte Bundesbürger die aktuellen Preissteigerungen besser verkraften könnten als einkommenschwache Haushalte, versuchen auch sie zu sparen. Sehr zum Verdruss des Handels. In einer repräsentativen Studie im Auftrag des Handelsverbands HDE haben 71 Prozent der Verbraucher angegeben, weniger oder günstiger einzukaufen, obwohl sie es sich eigentlich noch leisten könnten, unverändert Geld auszugeben, ärgert sich HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Dagegen freut sich die Reisebranche auf ein gutes Wintergeschäft. Drei Viertel der Bundesbürger wollen im Winter verreisen, hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben. Für viele ist es der zweite oder dritte Urlaub im Jahr. „Die Reiselust ist ungebrochen, und Urlaub bleibt für die Menschen eine Herzensangelegenheit“, meint Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert.

Die Inflation ist auch für das Reisen ein Thema, aber anders als gedacht. Statt auf den Urlaub zu verzichten, gehen Urlauber andere Wege, um Kosten und Risiken zu minimieren. „Wir werden einen Run auf All-Inclusive-Angebot sehen“, glaubt Baumert. Die Renner für den Winter sind Ägypten, die Türkei, die Kanaren, Malediven und die Dominikanische Republik. Auch Sylt ist ein beliebtes Ziel für den Jahresendurlaub. Muscheln und Moet– nach Krise sieht das nicht aus.

Zur Startseite