Am Freitag könnte der Corona-Impfstoff des Pharmaherstellers Astrazeneca von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen werden. Doch schon im Vorfeld sorgt das Vakzin des britisch-schwedischen Konzerns für Aufregung. Einem „Handelsblatt“-Bericht zufolge soll der Astrazeneca-Impfstoff eine Wirksamkeit von nur acht Prozent bei Menschen über 65 haben. Die Zeitung beruft sich dabei auf Koalitionskreise, die Einblick in aktuelle Auswertungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema haben sollen. Auch die „Bild“-Zeitung berichtete darüber.

Am Dienstagmorgen wies der Hersteller die Berichte zurück. Die Meldungen, dass der Impfstoff bei älteren Menschen nur eine geringe Wirksamkeit habe, seien „komplett falsch“, teilte ein Sprecher mit.

Astrazeneca verwies unter anderem darauf, dass die Notfallzulassung der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) ältere Menschen mit einschließe. Auch habe ein Beratungskomitee für Impfungen den Einsatz des Impfstoffs bei Senioren unterstützt.

Zudem habe eine im November im Fachblatt „Lancet“ veröffentlichte Studie gezeigt, dass der Impfstoff auch bei Senioren eine starke Immunantwort auslöse. Allerdings heißt es in einer späteren „Lancet“-Veröffentlichung auch, dass es wegen geringer Fallzahlen in der entscheidenden klinischen Studie noch wenig Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen gebe.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte, dass er nicht über die Wirksamkeit des Impfstoffes spekulieren wolle. Nächste Woche werde auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse und auf Basis der Zulassungsentscheidung geprüft, welche Gruppe zuerst mit dem Impfstoff geimpft werde, sagte Spahn am Dienstag im „ZDF-Morgenmagazin“. „Wir warten die Entscheidung erst einmal ab“, sagte er weiter.

Die Medienberichte sind heikel - denn sollte der Impfstoff bei älteren Menschen tatsächlich nur eine Wirksamkeit von acht Prozent vorweisen, könnte er bei dieser Gruppe wohl nicht eingesetzt werden. Und damit ausgerechnet bei der Personengruppe ausfallen, bei der das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs besonders hoch ist. Bei den bisher zugelassenen RNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna liegt die Wirksamkeit in dieser Gruppe bei mehr als 90 Prozent.

Derweil werden Forderungen nach den Hintergründen der Berichterstattung laut. Gregor Waschinski, einer der Autoren des Handelsblatt-Artikels erklärt, dass der Bericht von mehreren Quellen, „die mit der deutschen Impfpolitik vertraut sind“ bestätigt wurde - darunter seien auch Mitglieder der Regierungskoalition.

Es handele sich nicht um einen „akademischen Vordruck“. Die Quellen hätten unter „Bedingung der Anonymität“ gesprochen, die Geschichte könne somit nicht „on the record“ belegt werden, auch die zugrunde liegenden Daten könnten deshalb nicht veröffentlicht werden.

London reagierte verärgert auf die deutsche Berichterstattung. „Keine Ahnung, wo die Zahl herkommt“, zitierte das für gewöhnlich gut informierte englischsprachige Online-Portal „Politico“ aus Regierungskreisen in London.

Womöglich sei die Zahl vertauscht worden: „Acht Prozent ist der Anteil der über 65-Jährigen, die an der Studie teilgenommen haben, aber nicht die Wirksamkeit“, heißt es in dem Bericht von „Politico“ weiter. Ein anderer ranghoher Mitarbeiter des Regierungsapparats nannte die Berichte demnach „unbegründet und falsch“.

Bericht über Impfstoffwirkung birgt politische Brisanz

Ein britischer Entscheider erklärte sogar, solche Angaben erwarte man eher „von den Russen“ als von deutschen Medien. Und ergänzte „verdammte Trottel“. „Danach wird die Unterstützung für den Brexit bei etwa 90 Prozent liegen“, zitiert „Politico“ eine weitere Regierungsquelle.

„Politico“-Autor Max Wickham unterstreicht, wie politisch brisant der Bericht ist. Wenn es sich herausstellt, dass der „Handelsblatt“-Bericht falsch sei, sei das „ein Karriere-Killer für die Beteiligten“, schreibt er. Wenn die deutschen Beamten falsch liegen und „Anti-Impf-Desinformation“ verbreiten, sehe es für das deutsch-britischen Verhältnis „ziemlich schlecht“ aus. „Aber wenn Angaben der britischen Seite falsch sind... Gott im Himmel.“

„The Times“-Journalist Oliver Moody gab auf Twitter unter Berufung auf den britischen Pharmako-Epidemiologen Stephen Evans ebenfalls zu Bedenken, dass womöglich die 8 Prozent "das untere Ende eines sehr breiten 95%-Konfidenzintervalls gewesen sein könnten". Dies sei wegen einer geringen Anzahl von Infektionen in dieser Unterstichprobe denkbar.

Dem politischen Korrespondenten der „Financial Times“ Jim Pickard zufolge wäre die Berichterstattung ein „großes Missverständnis“.

Der schwedisch-britische Konzern Astrazeneca steht derweil wegen einer angekündigten Verzögerung bei der Auslieferung des Impfstoffes in der Kritik. Die EU-Kommission bezeichnete die Lieferverzögerungen als „nicht akzeptabel". Die EU habe „Entwicklung und Produktion des Impfstoffes vorfinanziert“ und verlange nun dafür die Gegenleistung, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Montag.

Astrazeneca hatte am Freitag mitgeteilt, der EU zunächst weniger Corona-Impfdosen liefern zu können als vorgesehen. Grund seien Probleme in „einem Werk in unserer europäischen Lieferkette“. Die EU hat bereits rund 400 Millionen Dosen des Impfstoffes bestellt. In Großbritannien wird das Astrazeneca-Vakzin bereits eingesetzt. (mit dpa, AFP)