Verletzte Polizisten nach Kontrollen der Corona-Maßnahmen in deutschen Städten Die Stimmung bei den Kontrollen von Corona-Maßnahmen in Deutschland wird aggressiver. Am Wochenende entluden sich Frust und Uneinsichtigkeit von Feiernden erneut in Gewalt gegen Polizeibeamte. In Stuttgart und Hamburg kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Feiernden. Dabei wurden mehrere Einsatzkräfte verletzt. Auch in anderen Städten wurden massenhaft Corona-Auflagen missachtet.



In Hamburg feierten in der Nacht zum Sonntag bis zu 15.000 Menschen im Schanzenviertel und rund um die Reeperbahn, wie der NDR berichtet, und hielten sich laut Polizei kaum an die Corona-Regeln und das bestehende Alkoholverbot. Allein im Schanzenviertel hielten sich knapp 4500 Besucher auf, 1500 davon bei einer illegalen Tanzparty im Florapark. Es seien Flaschen auf Polizisten geworfen worden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, fünf Streifenwagen beschädigt.



In Stuttgart versammelten sich trotz des an zahlreichen öffentlichen Plätzen geltenden Alkoholverbots Menschengruppen in der Innenstadt. Gegen Mitternacht sei die Stimmung dann zunehmend aggressiv geworden, berichtete das Polizeipräsidium. Auch hier wurden Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Fünf Beamte erlitten Verletzungen, eine Polizistin musste den Dienst vorzeitig beenden. Sechs Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. (AFP)

Auch in Berlin gab es massive Verstöße: