„Weniger Studienabbrecher“

Die deutschen Bildungspolitiker erhofften sich von der Verschulung vor allem weniger Studienabbrecher. Ist das gelungen? Beim Absolventenjahrgang 2014 lag die Quote der Studienabbrecher im Bachelor bei 29 Prozent (aktuellere Zahlen liegen nicht vor). Für den Abschlussjahrgang 2006, der zumeist noch auf Magister und Diplom studierte, lag die Gesamtabbrecherquote jedoch bei nur 22 Prozent.

„Ein direkter Vergleich zwischen diesen beiden Werten ist aber nicht möglich“, sagt Ulrich Heublein, der beim DZHW die Abbrecherstudien betreut. So könne man keine Gesamtabbruchsquote mehr ermitteln. In den 2006er-Zahlen waren auch noch Staatsexamensstudiengänge wie Jura und Medizin sowie das Lehramt enthalten, in denen traditionell viel mehr Studierende bis zum Ende durchhalten. In den aktuellen Bachelorquoten sind diese Fächer nicht berücksichtigt. Gut möglich sei zudem, dass weitere Faktoren wie die massive Zunahme der Studierendenzahlen die Abbrecherzahlen stark beeinflusst haben, sagt Heublein. Auf die heutzutage viel heterogenere Studierendenschaft etwa seien die Hochschulen nicht immer hinreichend eingestellt. Die fachspezifischen Tendenzen beim Studienabbruch seien aber erhalten geblieben: „In den Fächern, in denen es vor 2005 überdurchschnittlich viele Abbrecher gab, brechen in der Regel auch nach 2005 überdurchschnittlich viele ab.“

Fest stehe jedoch eines: Studierende brechen heutzutage früher ab, also nach wenigen Semestern, weil sie sich in allen Fächern schon zu Beginn des Studiums systematischeren Prüfungen stellen müssen. Für Heublein hat das auch etwas Gutes: „Die Abbrecher können sich schneller umorientieren.“

„Studienleistungen werden leichter anerkannt“

Eins der großen Ziele von Bologna ist die Mobilität von Studierenden innerhalb Europas. Um Studienleistungen vergleichbar zu machen, wurde ein Leistungspunktesystem eingeführt, das European Credit Transfer System (ECTS). Hochschulen sollte es damit leichtfallen, Leistungen, die Studierende im Ausland erbracht haben, anzuerkennen.

Allerdings wurde spätestens mit dem großen Bildungsstreik von 2009 offenkundig, dass dies nicht einmal zwischen deutschen Hochschulen Praxis ist. Immer wieder weigerten sich Hochschulen mit Verweis auf inhaltliche Unterschiede der belegten Kurse oder kleine Abweichungen bei den Leistungspunkten, an anderen Hochschulen belegte Lehrveranstaltungen anzuerkennen. Damals ermahnten die Kultusminister die Hochschulen. Möglich, dass die Hochschulen inzwischen großzügiger verfahren. Wenn es um die Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen geht, sind heute jedenfalls drei Viertel der Studierenden zufrieden, wie aus einer neuen Untersuchung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) hervorgeht. „Gleichzeitig ist Anerkennung aber immer noch kein Automatismus“, erklärt Margret Wintermantel, die Präsidentin des DAAD.

„Mehr studentische Mobilität“

Für ein Semester nach Barcelona oder Bergen – wenn sich in den vergangenen Jahren irgendetwas getan hat, dann bei der Mobilität der in Deutschland Studierenden. Hatten im Jahr 2003 noch 27 Prozent aller Studierenden in höheren Semestern einen Auslandsaufenthalt absolviert, waren es 2017 bereits 38 Prozent. Allein die Zahl der deutschen Erasmus-Studierenden hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren fast verdreifacht: Von unter 15.000 pro Jahr auf über 40.000.

Akkreditierung: „Der Uni-Tüv prüft, besser als der Staat“

Schon im Jahr vor der Verabschiedung der Sorbonne-Erklärung hatten sich in Deutschland Bund, Länder und die HRK dafür ausgesprochen, die staatliche Genehmigung von Studiengängen durch ein Verfahren mit externen Gutachtern zu ersetzen. Das neue Akkreditierungsverfahren sollte die Hochschulen international anschlussfähig machen und ihnen erlauben, bei ihren Studienangeboten schneller auf Entwicklungen am internationalen Arbeitsmarkt reagieren zu können. Noch würden allerdings „vereinzelt Vorbehalte“ geäußert, erklärte die HRK im November 1998: Manche fürchteten, „die bisherigen langwierigen und bürokratisch aufwendigen Verfahren“ könnten „durch neue bürokratische Verfahren“ ersetzt werden. „Die Sorge ist unbegründet“, stellte die HRK fest. Das war voreilig, wie sich bald zeigte.

Bis heute beklagen die Hochschulen den hohen bürokratischen Aufwand, Intransparenz der Entscheidungen der privaten Akkreditierungsagenturen und die hohen Kosten, die für das Gütesiegel verlangt werden, pro Studiengang etwa 12.000 Euro. Inzwischen dürfen Hochschulen ihre Studiengänge zwar selbst akkreditieren, wenn ihr Qualitätsmanagement das Tüv-Siegel der privaten Agenturen bekommen hat (Systemakkreditierung). Das sei aber „kein Allheilmittel“, sagt Tassilo Schmitt: „Der Feind sitzt jetzt oft im eigenen Haus.“ Studiengänge, denen die Akkreditierung nicht gelingt, müssten mit ansehen, wie ihre Ressourcen an andere verteilt werden.

Fazit

Mehr studentische Mobilität, das große Ziel der Sorbonne-Erklärung, hat Deutschland erreicht. Auch haben Bachelor und Master sowie die Akkreditierung das deutsche Studium international anschlussfähiger gemacht. Doch weitere Ziele, die die deutschen Bildungspolitiker von der Reform erhofft hatten, nämlich kürzere Studienzeiten und niedrigere Abbrecherquoten, wurden verfehlt. Schlechte Betreuungsverhältnisse oder die Tatsache, dass viele Studierende jobben müssen, lassen sich auch mit Bachelor und Master nicht beheben.