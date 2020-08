Dutzende Tote, tausende Verletzte und verwüstete Gebäude: Die Explosion hat Beirut schwer getroffen. Nach dem ersten Schock beginnt nun die Ursachenforschung. Was war der Auslöser?

Der Libanon geht zum jetzigen Zeitpunkt von einer großen Menge Ammoniumnitrat aus. Laut Ministerpräsident Hassan Diab sollen 2750 Tonnen detoniert sein. Das Material sei seit sechs Jahren ohne Vorsichtsmaßnahmen in einem Lagerhaus untergebracht gewesen. Der Sicherheitschef der Regierung, Abbas Ibrahim, sagte, das Ammoniumnitrat sei seinerzeit beschlagnahmt worden.

Weshalb der Stoff explodierte, ist jedoch noch unklar. Was aber ist Ammoniumnitrat? Und warum ist die Substanz so gefährlich?

Bei diese Chemikalie handelt es sich um ein Salz, das sich aus Ammoniak und Salpetersäure bildet. Es sind farblose Kristalle, die vor allem auf zwei Gebieten Verwendung finden: als Düngemittel und als Sprengstoff.

Einige werden die Substanz schon einmal im Garten genutzt haben, Ammoniumnitrat ist nämlich unter anderem Bestandteil des „Blaukorn“-Düngers. In Verbindung mit Feuchtigkeit löst es sich schnell auf und der Stickstoff kann in den Boden gelangen. Da die Handhabung in Deutschland aber unter das Sprengstoffgesetz fällt, darf es nur in Mischungen verwendet werden - etwa mit Kalk.

Ammoniumnitrat gilt als brandfördernd und kann daher zur Herstellung von Sprengstoff eingesetzt werden. Durch eine Initialzündung oder ein starkes Erhitzen über 300 Grad Celsius oxidiert es und entwickelt sich von einem Feststoff in die gasförmigen Produkte Stickstoff, Sauerstoff und Wasserdampf und erhält so seine enorme Sprengkraft. Es sollte nicht in der Nähe von Brennstoffen und anderen Wärmequellen gelagert werden.

Ammoniumnitrat war in der Vergangenheit bereits Auslöser für diverse Katastrophen:

1921 etwa explodierte das Oppauer Ammoniakwerk bei BASF in Ludwigshafen am Rhein, nachdem man ein festgewordenes Gemisch mit Ammoniaknitrat mit Dynamit lockern wollte. 400 Tonnen Düngemittel detonierten. Hunderte Menschen starben.

Zwei weitere Düngemittelfabriken sind seitdem in die Luft geflogen: bei AZF in Toulouse 2001 und bei West Fertilizer in Texas 2013.

Die Substanz befand sich auch in einem Gefahrgutlager der chinesischen Hafenstadt Tianjin, wo 2015 nach einer Serie von Explosionen 173 Menschen getötet wurden.

2004 kam es in Nordkorea zur Detonation eines mit Ammoniumnitrat beladenen Zugwaggons. Auch hier gab es etliche Tote und zerstörte Häuser.

Der Stoff ist aber auch von Terroristen mehrfach missbraucht worden. Der amerikanische Rechtsradikale Timothy McVeigh nutzte ihn für seinen Anschlag auf ein Behördengebäude in Oklahoma 1995, der norwegische Rechtsradikale Anders Breivik nutzte ihn 2011 ebenfalls für seinen Anschlag auf ein Regierungsgebäude in Oslo. (mit dpa/AFP)