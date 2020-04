Maske für "furchtloses Mädchen" in New York New Yorker passen in der größten Krise aufeinander auf - und geben sogar ihrem „furchtlosen Mädchen“ in der Wall Street eine Coronavirus-Atemmaske. Unbekannte hatten der etwa 1,20 Meter großen Bronze-Statue, die der „New York Times“ zufolge seit 2018 vor der berühmten New Yorker Börse steht und auf die Macht von Frauen in Führungspositionen aufmerksam machen soll, ihren neuen Schutz verpasst. Ob sie ihn braucht, ist nicht ganz klar: Den gebotenen Mindestabstand an der verlassenen Wall Street in Downtown Manhattan einzuhalten, ist nämlich dieser Tage ein Kinderspiel. (dpa)

