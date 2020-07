Ist es nur ein Ausreißer in der Statistik? Oder zeigen die Zahlen bereits einen klaren Trend? Wirkt sich die Rückkehr der ersten Urlauber aus dem Ausland aus?

Fakt ist: Das Coronavirus breitet sich in Deutschland wieder stärker aus – es gibt deutlich mehr neue Infektionen als noch an den Vortagen. Sie nahmen von Donnerstag auf Freitag um 815 auf insgesamt 204.183 zu, wie aus den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legte demnach um zehn auf 9111 zu. Bis Freitagmorgen hatten 189.400 Menschen die Infektion RKI-Schätzungen zufolge überstanden.

Mehr als 800 Infektionen binnen 24 Stunden hatte es – lässt man den Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies außen vor – zuletzt Mitte Mai gegeben. Am 14. Mai wurden 905 Infektionen registriert, danach nahm die Zahl mit leichten Schwankungen stetig ab.

Mehr als 40 Prozent der neuen Infektionen entfallen auf Nordrhein-Westfalen (341); das bevölkerungsreichste Bundesland hat auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl seit einiger Zeit die höchste Anzahl an positiven Tests.

Auch in Baden-Württemberg (166), Hessen (57) und Hamburg (25) lag die Zahl der neu entdeckten Infektionen deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Wochen. Für Berlin meldet das RKI 34 und für Brandenburg 13 neue Fälle.

Positivrate bei Coronatests ändert sich nicht

Schon in den vergangenen Tagen waren mehrfach mehr 500 neue Infektionen gemeldet worden, während die Zahl zuvor bei 300 bis 400 lag. Es gab aber zuletzt auch mehr Tests – und die Zahl positiver Ergebnisse war in der vergangene Woche mit 0,6 Prozent ähnlich wie in der Woche zuvor.

Kein einziger der 294 Landkreise in Deutschland liegt derzeit zudem über der Schwelle von 50 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die als Grenze dafür gilt, ab wann spätestens verschärfte Maßnahmen ergriffen werden müssen. 93 Landkreise melden (Stand Freitagmorgen) in den vergangenen sieben Tage gar keine neuen Fälle von Sars-CoV-2. Die meisten Neuinfizierten verzeichnen hier Berlin (169), München (112) und Mettmann (112). Am 14. Juni hatten noch 155 Landkreise dem RKI in den vorangegangenen sieben Tagen keinen einzigen Coronavirus-Fall vermeldet

„Die steigende Zahl der Positivtests und die Verbreitung der Neuinfektionen sind kritische Signale“, sagte der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin dem „Spiegel“. „Es gibt nicht den einen zentralen Herd, sondern einen allgemeinen Anstieg in der Fläche. Die Infektionsketten sind damit schwieriger nachvollziehbar und nicht so leicht zu unterbrechen.“

Die Suche nach den Gründen

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen (Datenstand 23. Juli, 0 Uhr) bei 0,93 (Vortag: 0,89). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Allerdings waren die 815 Fälle vom Donnerstag noch nicht einberechnet.

Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Den RKI-Schätzungen zufolge lag dieser Wert bei 1,05 (Vortag: 1,01). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

„Wir sind noch längst nicht in einem Bereich, wo die Gesundheitsämter die Nachverfolgung nicht mehr hinbekommen würden“, sagte Schmidt-Chanasit dem "Spiegel". „Man muss jetzt genau hinschauen und prüfen, woran es liegt: an größeren Versammlungen, die jetzt wieder erlaubt sind? An wiedereröffneten Kitas und Schulen? Oder sind es vor allem Reiserückkehrer?“

Dem Bericht zufolge wurden die Infektionen zumindest in manchen Bundesländern vermehrt bei aus dem Ausland zurückgekehrten Urlaubern diagnostiziert – in Baden-Württemberg kamen die Reisenden demnach vor allem aus Balkanländern, in Hamburg aus der Türkei.

Unter anderem der Virologe Alexander Kekulé sprach sich daher für verpflichtende Coronavirus-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten aus. „Wenn man an einen gefährlichen Ort reist und zurückfährt, dann sollte man sich dringend testen lassen. Da glaube ich, wäre es sinnvoll, das verpflichtend zu machen“, sagte Kekulé im Interview mit dem Hörfunkprogramm Bayern 2 am Freitag.

Verpflichtende Tests sollten auch dann gelten, wenn ein Nachbarland von Deutschland zum Risikogebiet erklärt werde, so der Virologe von der Universität Halle (Saale). „Wenn ein Nachbarland wirklich als echtes Risikogebiet ausgewiesen wird (..). Stichwort Luxemburg, dann ist das genauso gefährlich wie Ägypten.“

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten an diesem Freitag über den Umgang mit Rückkehrern. Angedacht sind verpflichtende Tests an deutschen Flughäfen für Reisende, die aus Risikogebieten zurückkommen. Weltweit sind auf Basis der wissenschaftlichen Expertise des RKI derzeit rund 130 Staaten als Coronavirus-Risikogebiete eingestuft.