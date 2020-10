Deutschlands führende Expertin für Bildungsvergleichsstudien, Petra Stanat, gehört zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die künftig die Kultusministerkonferenz in Bildungsfragen beraten sollen.

Als Direktorin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität werde Stanat der neuen "Ständigen wissenschaftlichen Kommission" bei der KMK angehören. Das erfuhr der Tagesspiegel am Donnerstag aus der KMK. Diese tagt am Donnerstag und Freitag coronabedingt als Videokonferenz.

Andere Mitglieder des Beratungsgremiums seien unter anderem die Sprecherinnen und Sprecher der Autorengruppe des Nationalen Bildungsberichts und der Vorstand des Zentrums für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) an der TU München - und damit die aktuelle deutsche Pisa-Chefin Kristina Reiss.

Insgesamt solle die wissenschaftliche Kommission 16 Mitglieder haben - allesamt "aus der Bildungsforschung und angrenzenden Disziplinen". Zwölf von ihnen werden von den Ländern berufen, vier weitere gehören dem Gremium qua Amt an.

Die "ständige wissenschaftliche Kommission" soll demnach an die Stelle des ursprünglich als Leuchtturmprojekt der großen Koalition im Bund vereinbarten Nationalen Bildungsrats treten. Diesem Vorhaben hatten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und andere Unionspolitikerinnen vor einem Jahr eine Absage erteilt.

Der Nationale Bildungsrat sollte nach dem Vorbild des Wissenschaftsrats aus einer wissenschaftliche Kommission bestehen - mit Bildungsforscherinnen und -forschern und Vertretern der Zivilgesellschaft - sowie einer Verwaltungskommission, in der Bund und Länder vertreten sind.

Karliczek wollte "nationale Kraftanstrengung"

Gewarnt wurde jedoch vor „Zentralismus“, weil der Bund gleichberechtigt am Tisch sitzen sollte. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich für den Nationalen Bildungsrat starkgemacht – und wegen der für Deutschland wieder schlechteren Pisa-Ergebnisse „eine nationale Kraftanstrengung“ für bessere Bildungschancen gefordert.

Im Dezember 2019 hatte sich die KMK dann einstimmig auf die Einrichtung eines „wissenschaftlichen Beirats der KMK“ geeinigt. Dieser Kreis, der jetzt als "ständige wissenschaftliche Kommission" einberufen werden soll, würde das Bundesbildungsministerium nur von Fall zu Fall einbeziehen, hieß es damals.

Die Probleme, die der Nationale Bildungsrat lösen sollte, gelten indes noch immer als gesetzt: eine bessere Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse und insbesondere des Abiturs sowie größere Mobilität zwischen den Bundesländern - auch hinsichtlich der Lehrkräfteausbildung und der Ferientermine.

Rechtliche Grundlage dafür soll auch eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Ländern für mehr Vergleichbarkeit bei den Schulabschlüssen sein. Hierfür war lange ein Staatsvertrag im Gespräch, der aber zu einer "Ländervereinbarung" herabgestuft werden soll. Auch darüber will die KMK im Laufe des Donnerstags beschließen.

Die Ländervereinbarung soll das Hamburger Abkommen zur „Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens“ der Kultusministerkonferenz von 1964 ablösen. Darin sind unter anderem gemeinsame Regeln der Länder zur gegenseitigen Anerkennung von Schulabschlüssen, zu Schulferien, den Schularten und der Anerkennung von Lehramtsabschlüssen geregelt.

"In fünf Jahren das gleiche Abitur"

Die baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte den „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Ausgabe vom Donnerstag): „Wir werden die Grundlage verabschieden, wonach wir bis in fünf Jahren das gleiche Abitur, die gleiche Mittlere Reife, den gleichen Hauptschulabschluss in ganz Deutschland schreiben werden.“

Nach Angaben von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) geht es auch darum, dass künftig verbindlich ein bestimmter Anteil der Abiturprüfungen aus den gemeinsamen Aufgabenpools der Länder übernommen werden soll.

Solche gemeinsamen Aufgabenpools gibt es für die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch. Allerdings gilt bisher, dass Aufgaben daraus verwendet werden können, aber nicht müssen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und derzeitige KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) sprach vorab von „richtungsweisenden Themen für unsere Bildungslandschaft“. (mit dpa)