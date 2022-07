Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat ihre Zulassung des Pockenimpfstoffs Imvanex auch für den Schutz gegen Affenpocken erweitert. Der Ausschuss für Humanarzneimittel habe empfohlen, Imvanex auch für den Schutz von Erwachsenen vor den Affenpocken zuzulassen, erklärte die EMA am Freitag in Den Haag.

Der Impfstoff des deutsch-dänischen Herstellers Bavarian Nordic ist bereits seit 2013 in der EU zur Vorbeugung von Pocken zugelassen. Die EMA begründete die Ausweitung damit, dass sich beide Virenvarianten ähnlich seien.

Bei Imvanex handelt es sich um einen besser verträglichen Pockenimpfstoff der dritten Generation. Die Nebenwirkungen sind laut EMA milde, die Vorteile des Impfstoffs überwiegen demnach die Risiken.

Die Affenpocken sind eine weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken, die üblicherweise in West- und Zentralafrika vorkommt. Seit Mai breiten sich die Affenpocken aber auch in anderen Ländern aus, vor allem in Westeuropa, darunter auch Deutschland. Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten und Windpocken-ähnliche Pusteln. (AFP)