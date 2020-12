Während in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas am heutigen Sonntag die Impfungen gegen Corona begonnen haben, wächst die Sorge wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen und möglicher Folgen der in England zuerst bestätigten und inzwischen in etlichen anderen Ländern aufgetauchten Virusvariante. Die Schweizer Virologin Isabella Eckerle (40) fordert daher zusammen mit mehr als 350 Wissenschaftlern aus Europa ein koordiniertes Vorgehen gegen die Pandemie.

Die Forscher schreiben in einem in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ publizierten Aufruf, über den mehrere Medien wie die „Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am Sonntag“ berichteten: „Um einen Pingpong-Effekt von importierten und reimportierten Corona-Infektionen zu vermeiden, sollten die Bemühungen um niedrige Fallzahlen in allen europäischen Ländern synchronisiert sein und so schnell wie möglich beginnen.“

Die Gefahr: Die einen lockern, die anderen verschärfen

Die in Deutschland geborene Eckerle zählt in der Schweiz zu den wichtigsten Stimmen in der Pandemie. Die Virologin, die den Aufruf ebenfalls unterschrieb, sagte der NZZ: „Wenn die einen lockern, während die anderen verschärfen, gefährdet das den Erfolg des Lockdowns in einem anderen Land.“

Die Genfer Virologin sagte weiter: „In einem Europa mit offenen Grenzen funktioniert die Pandemiebekämpfung nur so gut, wie es das Land hinbekommt, das es am schlechtesten macht.“ Es brauche deshalb rasch eine gemeinsame Strategie zur Senkung der Fallzahlen. „Letztlich läuft das auf einen europaweiten Lockdown hinaus.“

Das Coronavirus respektiere keine Landesgrenzen. „Wollen wir gut durch die nächsten Monate kommen, müssen jetzt alle Länder an einem Strang ziehen“, sagte die Leiterin der Abteilung Infektionskrankheiten an den Universitätskliniken in Genf. Im Prinzip müssten alle Länder ähnliche Maßnahmen ergreifen, um das Virus einzudämmen.

Die Wissenschaftler fordern in ihrem Aufruf, es müsse erreicht werden, dass es maximal zehn Neuinfektionen pro eine Million Einwohner am Tag gebe. Mit raschen, harten Auflagen sei dies spätestens im Frühjahr machbar. „Das sollte eine einmalige Sache sein, unser letzter Lockdown“, so die polnische Mitautorin Ewa Szczurek.

Neue Virusvariante offenbar viel ansteckender

Dem Schweizer „Sonntagsblick“ sagte Eckerle mit Blick auf die auch in der Schweiz nachgewiesene britische Virusvariante: „Erste Daten sprechen dafür, dass diese Variante viel ansteckender ist.“ Erstaunlich sei, dass sie im Südosten Englands zuerst auftrat, wo die Regeln locker und die Fallzahlen sehr hoch gewesen seien. „Da würde man eine größere Durchmischung von verschiedenen Varianten erwarten – und nicht, dass eine Variante alle anderen zurückdrängt.“ Dies bereite ihr Sorgen, sagte Eckerle.

„Wir wissen allerdings noch nicht, inwiefern dies an der Eigenschaft des Virus liegt oder noch durch andere Faktoren, wie zum Beispiel geringe Maßnahmen in der Region, verstärkt worden ist.“

Auf die Frage, ob es durch die Mutation mehr oder weniger schwere Verläufe gebe, sagte Eckerle: „Vorläufige Analysen zeigen keinen Unterschied. Aber wenn die Mutation tatsächlich ansteckender ist, macht das die Eindämmung des Virus noch schwieriger – und kann so auch zu mehr Todesfällen führen.“

Die Schweizer Virologin Isabella Eckerle (40). Foto: Anthony Anex/Keystone/dpa

Eine Modellierung britischer Forscher von der London School of Hygiene and Tropical Medicine schätzt, dass ein um 56 Prozent höheres Risiko bestehe, sich bei einem Infizierten anzustecken. Nach Ansicht der Forscher lasse sich nur mit sehr strengen Kontaktbeschränkungen und einer Beschleunigung der Impfkampagne verhindern, dass die neue Variante des Virus erneut zu einem unkontrollierten Anstieg der Fallzahlen in Großbritannien führe. Die Publikation, in der die Forscher ihre Resultate vorstellen, ist bisher noch nicht begutachtet worden.

Unklar ist bis anhin, warum sich die neue Virusvariante schneller auszubreiten scheint als die alten Varianten. Forscher diskutieren hier verschiedene Möglichkeiten, wie die NZZ schreibt. Eine davon sei, dass seine speziellen Mutationen das Virus infektiöser gemacht haben. Möglich sei aber auch, dass Kinder anfälliger für das mutierte Virus seien und dessen Ausbreitung forcieren.

An Heiligabend meldeten Behörden aus Baden-Württemberg den ersten Fall in Deutschland. Eine Frau, die von London-Heathrow nach Frankfurt am Main geflogen war, um Angehörige zu besuchen, trug unbemerkt die neue Viruslinie B.1.1.7 in sich. Wegen der neuen Mutation haben inzwischen mehr als 50 Länder Reisebeschränkungen verfügt.

In diesen europäischen Lander ist die Virusvariante schon nachgewiesen:

Großbritannien

Deutschland

Schweiz

Schweden

Dänemark

Frankreich

Italien

Spanien

Niederlande

Der Chef der Mainzer Firma Biontech, Ugur Sahin, die gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer den ersten in Deutschland und Europa verabreichten Impfstoff entwickelte, zeigte sich nach Bekanntwerden der neuen Virusvariante optimistisch. Der Impfstoff werde vermutlich auch gegen die neue Viruslinie B.1.1.7 wirken. Er halte dies für „außerordentlich wahrscheinlich“, sagte er vergangenen Dienstag. Biontech werde die Wirksamkeit des Vakzins bei der Mutation nun wissenschaftlich untersuchen und in zwei Wochen Ergebnisse vorlegen.

Biontech: Impfstoff kann notfalls schnell „umgearbeitet“ werden

Zudem könne der bestehende Impfstoff falls erforderlich binnen sechs Wochen „umgearbeitet“ und speziell auf die Mutation zugeschnitten werden. Dies wäre „technisch innerhalb kürzester Zeit“ möglich, allerdings müsste ein neuer Impfstoff noch einmal ein Zulassungsverfahren durchlaufen.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte am Samstag davor, dass die aktuell hohe Zahl an Neuinfektionen dazu führen könnte, dass weitere Mutationen entstünden, „gegen die unsere jetzigen Impfungen nicht mehr wirken", schrieb er auf Twitter.

Zudem stellt sich die Frage, wie groß die sogenannte Herdenimmunität gegen das Coronavirus sein muss, damit an ein normales Leben wie vor der Pandemie zu denken ist. Der führende US-Forscher Anthony Fauci hat seine Prognose nun nach oben korrigiert. Statt von 60 bis 70 Prozent geht er nun von 70 bis 90 Prozent aus. Der „New York Times“ (NYT) zufolge korrigierte er sich nun, da es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gebe und er denke, dass die Bevölkerung nun bereit für die Wahrheit sei. Lauterbach griff den NYT-Bericht in einem weiteren Tweet auf. Er glaubt demnach, dass die Zunahme der Ansteckungsgefahr aufgrund der Mutationen das Erreichen der Herdenimmunität schwerer machen wird. Er geht davon aus, dass die Herdenimmunität in Deutschland bis Ende März durch Impfungen und überstandene Infektionen bei etwa zehn Prozent liegen wird.