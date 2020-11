Nerzfelle sind trotz aller Bemühungen von Pelzgegnern nach wie vor gefragt. In Deutschland gibt es die Farmen, wo sie gezüchtet und vermehrt werden, schon seit Jahren nicht mehr. In manchen Gegenden Dänemarks sind sie aber noch ein Wirtschaftsfaktor.

Schon recht früh während der Pandemie war bekannt geworden, dass sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 auch in Nerzen vermehrt. In den Farmen findet es dazu ideale Bedingungen, auch für die Entstehung neuer Varianten mit verändertem Erbgut. In Dänemark haben sich nun auch Menschen eine solche Mutante von Nerzen eingefangen.

Sie zeigt Veränderungen in genau der Struktur, auf die viele der aktuell in Entwicklung befindlichen Impfstoffkandidaten zielen. Die dänische Regierung lässt, aus Sorge, dass diese neue Variante sich verbreiten und Impfstoffe gegen sie nicht wirken könnten, nun nicht nur sämtliche Farm-Nerze keulen, sondern sie riegelt auch Gebiete um die Pelztierfarmen. Die Hoffnung: Die bereist infizierten Menschen werden die Mutante nicht weitergeben und sie wird wieder aussterben, wenn sie genesen.

Ob die Situation objektiv besorgniserregend ist, ist derweil unklar. Hier sind die bislang bekannten Fakten:

Was ist passiert?

In Nerzfarmen in Dänemark waren eine große Anzahl von Tieren mit Sars-CoV-2 infiziert. Genaue Analysen zeigten zudem Mutanten, deren genetische Veränderung zu einer Modifikation der Oberflächenproteine führt, die das Virus nutzt, um in Zellen einzudringen. Das Spike-Protein der Stacheln des Virus ist aber auch der Angriffspunkt für Antikörper und einige der derzeit getesteten Impfstoff-Kandidaten. Die neue Variante des Virus wurde inzwischen auch bei mehreren Menschen gefunden. Bislang ist das mutierte Virus bei zwölf Menschen in Dänemark festgestellt worden, darunter elf aus Nordjütland. Der fachliche Direktor des dänischen Gesundheitsinstituts SSI, Kåre Mølbak, sagte, dass dieses Virus nicht gefährlicher als andere Coronaviren sei. Das Risiko bestehe aber darin, dass es widerstandsfähiger gegenüber Antikörpern sei.

Wie reagieren die Behörden?

Die Regierung in Kopenhagen hat verfügt, den gesamten dänischen Nerzbestand zu töten. Es handelt sich, soweit bekannt, um 17 Millionen Tiere, die sich auf mehr als 1000 Farmen verteilen. Zudem wurde der Zug- und Busverkehr zu sieben Kommunen im Norden Jütlands eingestellt, wo sich die Nerzfarmen befinden und mit der neuen Virusvariante infizierte Personen leben. Betroffen sind etwa 280.000 Einwohner. Schüler der fünften bis achten Klasse sollen ab Montag aus der Ferne unterrichtet werden, gleiches gilt für Studenten weiterführender Bildungseinrichtungen. Restaurants, Sporthallen und Fitnessstudios müssten schließen, so Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Donnerstagabend. Alle Bürger in den betroffenen Kommunen werden aufgefordert, einen Corona-Test zu machen. (mit dpa)