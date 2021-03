Bild: dpa/Yvan Sonh/XinHua



Ghanas Präsident bekommt weltweit erste Covax-Impfung Das Covax-Hilfsprogramm der Vereinten Nationen hat in Westafrika mit seinen ersten Impfungen gegen Corona begonnen. Die Elfenbeinküste startete am Montag eine Impfkampagne in der Bevölkerung, wie die Regierung auf Twitter mitteilte. Die erste Impfung mit Impfstoff des Covax-Programms hatte am Montagmorgen der Präsident des Nachbarlandes Ghana, Nana Akufo-Addo, bekommen, wo die Impfkampagne am Dienstag beginnt.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprach am Montag von einem historischen Schritt für Afrika. Ghana und die Elfenbeinküste hatten in der vergangenen Woche in ersten Lieferungen unter dem Impfstoffprogramm insgesamt mehr als eine Million Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs bekommen. In beiden Ländern werden zuerst Mitarbeiter im Gesundheitswesen geimpft. In der Elfenbeinküste ließen sich laut WHO mehrere Minister vor laufenden Kameras impfen, um das Vertrauen in der Bevölkerung zu stärken. (epd)