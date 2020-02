Mindestens 150 Millionen Menschen in China dürfen ihre Häuser nicht ohne Weiteres verlassen. An vielen Orten herrscht eine Ausgangssperre. Chinas Regierung will so die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen.

In Wuhan stirbt der Direktor eines Krankenhauses an einer Corona-Infektion. Nach offiziellen Angaben sind damit sieben Mitarbeiter des medizinischen Personals im Lande durch die Epidemie gestorben.

Apple bekommt die Folgen der Coronavirus-Epidemie zu spüren. Der iPhone-Hersteller verabschiedete sich am Montag von seinem Umsatzziel für das bis Ende März laufende Quartal, in dem bisher 63 bis 67 Milliarden Dollar erlöst werden sollten. Durch den Coronavirus-Ausbruch sei aber in China sowohl die Nachfrage nach Apple-Geräten als auch die Produktion gebremst worden. So seien die meisten Apple-Geschäfte in China geschlossen oder hätten ihre Öffnungszeiten verkürzt. Auch seien Zulieferungen für iPhones vorübergehend eingeschränkt.

Weil bei einer Passagierin des US-Kreuzfahrtschiffes „Westerdam“ nachträglich das neuartige Coronavirus festgestellt wurde, suchen WHO und Behörden nun verzweifelt nach anderen Passagieren des Schiffes. Die auf dem Schiff verbliebenen Passagiere warten noch auf ihre Testergebnisse.

Eine am Wochenende veröffentlichte Rede von Chinas Präsident Xi Jinping offenbart, dass er offensichtlich schon früher als bislang bekannt am Kampf gegen das Coronavirus beteiligt war. Mit der Veröffentlichung will die Staatspropaganda demonstrieren, dass die Zentralregierung und der Staatschef von Anfang an engagiert waren – allerdings ist nun auch klar, dass die stark unter Kritik geratene Lokalregierung nicht alleine die Entscheidungen traf.

Die Zahl der Coronavirus-Toten in China ist auf 1868 gestiegen. 98 weitere Menschen starben an den Folgen der Erkrankung, wie die nationale Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte.

Zudem wurden in ganz China 1886 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Krankheitsfälle auf mehr als 72.436.

Um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat Chinas Regierung die Bewegungsfreiheit vieler Bürger und Bürgerinnen eingeschränkt. Nach Recherchen der New York Times sind mindestens 150 Millionen Menschen von den Restriktionen betroffen und können ihre Häuser nicht ohne Weiteres verlassen. Das entspricht mehr als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. An den Orten mit den strengsten Regeln dürfen darf pro Haushalt nur eine Person das Haus verlassen und das auch nicht jeden Tag, berichtet die New York Times. In vielen Vierteln brauchen Anwohner entsprechende Dokumente, um sich im Ort zu bewegen. In einem Stadtteil von Xi‘an können Anwohner ihre Häuser nur alle drei Tage verlassen, um Essen und andere notwendige Waren einzukaufen. Der Einkauf darf nicht länger als zwei Stunden dauern. Insgesamt wohnen mehr als 760 Millionen Menschen in Vierteln oder Dörfern, in denen es Restriktionen der Regierung gibt. Die können ganz unterschiedlich aussehen. In einigen Vierteln müssen die Einwohner ihren Ausweis zeigen und ihre Temperatur messen, bevor sie das Viertel betreten dürfen, in anderen Orten dürfen sie keine Besucher empfangen. An vielen Orten haben die lokalen Autoritäten die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zwar ermutigt, aber noch keine Restriktionen ausgesprochen. | Kein Beitrag vorhanden Inga Barthels China-Rückkehrer in Berlin erneut negativ getestet

Die 20 China-Rückkehrer in Berlin sind bisher nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die jüngsten Testergebnisse auf das Covid-19-Virus seien erneut negativ, sagte Lena Högemann, Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit, am Dienstag.



Die Deutschen und ihre Familienangehörigen hatten sich in der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan aufgehalten und waren vor mehr als einer Woche nach Berlin geflogen worden. Zwei Wochen sollen 16 Erwachsenen und 4 Kinder im Stadtteil Köpenick in Quarantäne bleiben. Gebe es auch weiterhin keinen Virus-Nachweis, könnten die Rückkehrer die Isolierstation an diesem Sonntag verlassen, ergänzte Högemann. (dpa)

| Julia Bernewasser Inzwischen 542 Coronavirus-Fälle auf „Diamond Princess“ Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Passagiere und Crewmitglieder des Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ in Japan ist erneut deutlich gestiegen.

Wie das japanische Gesundheitsministerium bekanntgab, erhöhte sich die Zahl um 88 auf inzwischen 542 Fälle. Von den 88, die nun positiv getestet wurden, zeigten 65 keine Symptome wie Fieber oder Husten, meldete der japanische Fernsehsender NHK unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Tokio weiter. (dpa) Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Passagiere und Crewmitglieder des Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ in Japan ist erneut deutlich gestiegen. | Julia Bernewasser Bald Regenmäntel in Fukushima wegen Coronavirus? Das Coronavirus hat womöglich auch bald Auswirkungen auf die Arbeiter im 2011 havarierten japanischen Atomkraftwerk in Fukushima.

Wegen der Virus-Epidemie sei die Herstellung der in China gefertigten speziellen Schutzanzüge in Gefahr, erklärte der Akw-Betreiber Tepco. Deshalb müssten die Angestellten stattdessen möglicherweise bald Plastikregenmäntel tragen.



Das Personal, das die nach einem schweren Erdbeben und einem Tsunami zerstörte Anlage aufräumt, trägt spezielle Schutzmäntel. Diese verhindern, dass sich radioaktiver Staub auf der Kleidung oder dem Körper festsetzt. Tepco braucht etwa 6000 dieser Schutzmäntel pro Tag. (AFP)

Bild: Kyodo Kyodo/via REUTERS | Kai Portmann Passagiere von „Diamond Princess“ vor Ausschiffung Nach zweiwöchiger Quarantäne wegen des neuartigen Coronavirus sollen an diesem Mittwoch die ersten Menschen von Bord des Kreuzfahrtschiffes in Japan gehen dürfen. Die Ausschiffung werde voraussichtlich bis Freitag dauern, teilte der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato am Dienstag mit. Die Zahl der mit Sars-CoV-2 infizierten Passagiere und Crewmitglieder war am Vortag um weitere 99 auf 454 gestiegen. Alle Infizierten wurden in Kliniken gebracht. Inzwischen sollen auch von allen noch an Bord verbliebenen Passagieren der „Diamond Princess“ Proben genommen worden sein, berichteten japanische Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Die Ergebnisse waren zunächst nicht bekannt.



Zu den nachweislich Infizierten gehört auch ein deutsches Ehepaar. Insgesamt waren anfangs zehn deutsche Staatsangehörige an Bord. Die Bundesregierung prüft nach Angaben vom Montag, ob für eine Rückkehr dieser Passagiere Unterstützung der Bundesregierung nötig ist. Für mögliche Rückkehrer gibt es laut Bundesgesundheitsministerium Überlegungen für eine Quarantäne im häuslichen Umfeld.



Wer negativ getestet wurde, dürfe sich nun frei von Bord begeben, hieß es von Kato weiter. Jeder Gast müsse allerdings vorher noch einen Gesundheitscheck durchlaufen, hatte die Deutsche Botschaft zuvor mitgeteilt. Für jene Fahrgäste, die engen Kontakt mit infizierten Personen hatten, solle die Quarantänezeit verlängert werden. Die USA hatten bereits am Montag Hunderte Landsleute heimgeholt, darunter auch Infizierte. Diese werden in Kliniken behandelt, alle übrigen Rückkehrer sollten für 14 Tage in Quarantäne kommen.



Außer den Infizierten von Bord des Schiffes waren in Japan bis zum Dienstag 53 Fälle mit dem neuen Erreger bestätigt. (dpa)

| Kai Portmann China setzt Zölle auf US-Medizinprodukte aus China verzichtet wegen der Coronavirus-Epidemie in der Volksrepublik ab dem kommenden Monat auf Zölle auf Medizinprodukte aus den USA. Wie die Regierung in Peking am Dienstag ankündigte, sollen die Ausnahmen vom 2. März an gelten. Darunter fallen nach Angaben der Zollbehörden etwa Instrumente zur Blutdruckmessung, Monitore zur Überwachung von Patienten oder Ausrüstung für Bluttransfusionen.



Der Bedarf an medizinischer Ausrüstung in China ist hoch: Mittlerweile sind nach offiziellen Angaben fast 1900 Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben, mehr als 72.000 Menschen haben sich infiziert.



Die am Dienstag angekündigten Zollausnahmen sollen zudem für eine ganze Reihe weiterer Importgüter gelten, darunter Nahrungsmittel wie gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch und Meeresfrüchte. Der Preis für Schweinefleisch war in China im vergangenen Jahr wegen des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest stark gestiegen.



Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, da die chinesische Wirtschaft zunehmend mit den Folgen der Coronavirus-Epidemie zu kämpfen hat. Bereits Anfang Februar hatte Peking angekündigt, Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar (68 Milliarden Euro) zu halbieren und damit zugleich weitere Entspannung im Handelsstreit mit den USA signalisiert.



Davon betroffen sind zahlreiche Produkte von Sojabohnen bis hin zu Flugzeugen. Mitte Januar hatten China und die USA nach fast zweijährigem erbittertem Handelsstreit ein erstes Teilabkommen zur Beilegung des Konflikts unterzeichnet. (AFP)

| Kai Portmann Amnesty: Aktivist nach Kritik an Präsident Xi festgenommen Nach Kritik an Chinas Präsident Xi Jinping wegen seines Umgangs mit der Coronavirus-Epidemie hat die chinesische Polizei nach Angaben von Amnesty International den bekannten Aktivisten Xu Zhiyong festgenommen. Der Anti-Korruptions-Aktivist sei im Dezember untergetaucht und am Samstag gefasst worden, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wurde Xu in der südchinesischen Stadt Kanton festgenommen. Die dortige Polizei äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.



Xu war untergetaucht, nachdem die Polizei ein Treffen von Intellektuellen in der ostchinesischen Stadt Xiamen aufgelöst hatte. Die Teilnehmer hatten über politische Reformen gesprochen. Nach Angaben von Menschenrechtlern waren nach dem Treffen mehr als ein Dutzend Anwälte und Aktivisten festgenommen worden oder verschwunden.



Auch Xus Festnahme habe offenbar mit seiner Teilnahme an dem Treffen zu tun, erklärte der China-Experte von Amnesty, Patrick Poon. Aus seinem Versteck heraus hatte Xu weiter Beiträge im Onlinedienst Twitter veröffentlicht. Vor zwei Wochen forderte er in einem Beitrag Präsident Xi zum Rücktritt auf. Er kritisierte unter anderem dessen Umgang mit der Coronavirus-Epidemie, dem Handelsstreit mit den USA und den Demokratieprotesten in Hongkong.



"Medizinisches Material ist knapp, die Krankenhäuser sind voller Patienten und viele Infizierte haben keine Chance, die Krankheit diagnostizieren zu lassen", schrieb Xu am 4. Februar über die Coronavirus-Epidemie. "Es ist ein Chaos."



Xu ist einer der Gründungsmitglieder der Neuen Bürgerbewegung, die sich mit Korruption in China beschäftigt und unter anderem mehr Transparenz über die Vermögen ranghoher Beamter fordert. Von 2013 bis 2017 saß er eine vierjährige Gefängnisstrafe wegen der Organisation einer "illegalen Versammlung" ab.



Seit dem Amtsantritt von Präsident Xi 2012 hat die chinesische Regierung die Bürgerrechte stark eingeschränkt und zahlreiche Aktivisten, Anwälte und Studenten festnehmen lassen. Der Kampf gegen das neuartige Coronavirus habe die Regierung nicht davon abgebracht, "alle abweichenden Stimmen zu unterdrücken", erklärte der Amnesty-Experte Poon.



Die China-Expertin von Human Rights Watch, Yaqiu Wang, sagte, die Coronavirus-Epidemie verdeutliche, "wie wichtig Werte wie Meinungsfreiheit und Transparenz sind". Für diese Werte habe sich Xu seit langem eingesetzt. Seine Festnahme zeige, dass Chinas Regierung an "alten Methoden" festhalte, um "ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen".



Xus langjährige Freundin Hua Ze sagte AFP, Xu habe auch nach seinem Untertauchen weiter seine Meinung gesagt. Das allein sei "eine Art Kampfansage" an die chinesische Regierung gewesen, sagte Hua, die nach eigenen Angaben seit Samstagmorgen keinen Kontakt mehr zu Xu hatte. (AFP)

| Kai Portmann Krankenhausdirektor in Wuhan stirbt an Coronavirus In der chinesischen Millionenmetropole Wuhan ist der Direktor eines Krankenhauses an der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Alle Bemühungen zur Rettung des Lebens von Liu Zhiming , des Leiters des Wuchang-Hospitals, seien vergeblich gewesen, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Dienstag. Es ist der erste bekannte Fall eines Krankenhausdirektors , der an den Folgen der Ansteckung mit dem Virus starb.

Insgesamt sind damit nach offiziellen chinesischen Angaben mindestens sieben Mitarbeiter des medizinischen Personals des Landes durch die Epidemie gestorben, die von Wuhan ihren Ausgang genommen hatte. Weitere 1716 Ärzte und anderes medizinisches Personal haben sich angesteckt.

Besonders großes Aufsehen erregte der Tod des jungen Augenarztes Li Wenliang , der Anfang des Monats an der Infektion gestorben war. Li hatte als einer der ersten vor dem Virus gewarnt. Nach seiner Schilderung versuchte die Polizei jedoch, ihn mundtot zu machen. Sein Tod löste in chinesischen Online-Netzwerken große Bestürzung aus, vielfach wurde der Ruf nach Meinungsfreiheit laut.

Der Tod des Krankenhausdirektors war bereits am frühen Dienstagmorgen von chinesischen Medien und Bloggern vermeldet worden. Die Berichte wurden dann aber gelöscht und durch Meldungen ersetzt, wonach die Ärzte noch versuchten Lius Leben zu retten.

Auch Lius Tod sorgte in den Online-Netzwerken für große Trauer. Viele Nutzer des Onlinedienstes Weibo verglichen seinen Fall mit dem des Augenarztes Li. Auch Lis Tod war erst von den chinesischen Staatsmedien vermeldet, dann dementiert und schließlich doch bestätigt worden.

Viele Ärzte in Wuhan haben nicht genug Gesichtsmasken und Schutzanzüge, wie medizinische Angestellte der Nachrichtenagentur AFP sagten. Viele tragen demnach ungeeignete Schutzkleidung und arbeiten wegen Personalmangels weiter, wenn sie bereits unter Atemwegsbeschwerden leiden.

In Festlandchina sind nach offiziellen Angaben mittlerweile fast 1900 Menschen an den Folgen der Infektion gestorben, mehr als 72.000 Menschen haben sich angesteckt. (AFP)







Dr. Liu Zhiming, head of Wuchang Hospital, passed away after being infected with the novel #coronavirus. #COVID19 — China Daily on Twitter (@chinadaily) https://twitter.com/ChinaDaily/status/1229621190769152000 | Kai Portmann „Den Höchststand zu erreichen, bedeutet aber nicht den Wendepunkt.“ Zhong Nanshan Epidemie soll sich erst Ende April stabilisieren Die Epidemie mit der neuen Lungenkrankheit in China wird sich nach Einschätzung eines führenden chinesischen Experten möglicherweise erst Ende April stabilisieren. „Das ist eine sehr grobe Schätzung“, sagte Professor Zhong Nanshan, der Chef der Expertengruppe der chinesischen Regierung, in einem Video von einer Schalte mit Medizinern aus der Südprovinz Guangdong, über das die Zeitung „Nanfang Dushibao“ (Southern Metropolis Daily) am Dienstag berichtete.



Mit einem Höhepunkt des Ausbruchs im ganzen Land sei voraussichtlich bis Ende Februar zu rechnen. „Den Höchststand zu erreichen, bedeutet aber nicht den Wendepunkt“, mahnte der renommierte Mediziner zur Vorsicht. Er sagte allerdings, dass die radikalen Maßnahmen in China zur Eindämmung des neuen Coronavirus wirkten.



Durch die jetzt laufende Rückreisewelle von Wanderarbeitern nach den wegen des Virus verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahrsfest erwarte er „möglicherweise keinen großen Anstieg“. Es seien sehr strenge Maßnahmen zur Kontrolle der Reiseströme ergriffen worden, sagte Zhong Nanshan in dem Dienstag im Internet veröffentlichten Video von der Konferenzschalte am Vortag.



Innerhalb eines Tages kletterte die Zahl der neu nachgewiesenen Infektionen bis Dienstag erneut um 1886. Die Zahl der Ansteckungen erreichte insgesamt 72.436, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Auch waren weitere 98 Tote zu beklagen. An der Covid-19 genannten neuartigen Lungenkrankheit sind in Festland-China damit schon insgesamt 1868 Patienten gestorben. Die meisten Fälle werden in Zentralchina in der schwer betroffenen Provinz Hubei gezählt. (dpa)

Good news! New cases outside #Hubei province have declined for the 14th consecutive day on the Chinese mainland. #China #COVID19 — China Daily on Twitter (@chinadaily) https://twitter.com/ChinaDaily/status/1229602691011137537 | Kai Portmann „Westerdam“-Passagiere warten auf Testergebnisse Die auf dem Kreuzfahrtschiff „Westerdam“ in Kambodscha gestrandeten rund 1000 Menschen, darunter auch deutsche Passagiere, müssen sich noch in Geduld üben. Die Coronavirus-Testergebnisse lagen am Dienstag noch nicht für alle vor. Bis alles geklärt sein, werde es wahrscheinlich einige Tage dauern, teilte die Reederei Holland America Line am Montag mit.



Am Wochenende war überraschend bei einer Passagierin auf der Heimreise ein Test auf das Coronavirus positiv ausgefallen. Viele hatten da schon das Schiff verlassen. Nun müssen laut Reederei dort noch 255 Passagiere und 747 Crewmitglieder auf eine Klärung warten.



Eine 83-jährige Amerikanerin war bei der Weiterreise in Malaysia getestet und ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Reederei war ihr Zustand stabil. Unklar ist, wo sie sich angesteckt hat. Sie war in Hongkong zugestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Malaysia war sie in jüngster Zeit nicht auf dem chinesischen Festland.



Unter den „Westerdam“-Reisenden waren laut Reederei 57 Deutsche. Einige sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur noch an Bord des Schiffs im Hafen von Sihanoukville, während andere bereits Richtung Heimat reisten.



Auch einige hundert Urlauber in einem Hotel in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh wurden getestet. Wie die Reederei erklärte, wurde in den ersten vorliegenden 406 Ergebnissen kein Fall des Virus Sars-CoV-2 festgestellt. Diese Gäste durften demnach weiterreisen. An beiden Orten werde gut für die Passagiere gesorgt, beteuerte Holland America Line.



Mehrere asiatische Länder hatten dem Kreuzfahrtschiff aus Sorge vor einer möglichen Einschleppung des Virus das Anlegen untersagt. Erst Kambodscha stimmte dem schließlich zu. (dpa)

| Kai Portmann Apple gibt Umsatzziel wegen Corona-Epidemie auf Apple wird wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China die erst wenige Wochen alte Umsatzprognose für das laufende Quartal verfehlen. Bei iPhones gebe es Lieferengpässe, weil die Produktion in China langsamer hochgefahren werde als geplant, teilte der Konzern am Montag mit. Zudem sei der Absatz von Apple-Geräten in China zuletzt gedämpft gewesen, da viele Geschäfte - und auch die Stores der Firma - zeitweise geschlossen blieben und schlecht besucht worden seien.



Aus diesen Gründen werde Apple die erst Ende Januar gemachte Umsatzprognose für dieses Vierteljahr verfehlen, hieß es. Apple hatte damals unter Verweis auf die Coronavirus-Risiken bereits eine ungewöhnlich breite Spanne von 63 bis 67 Milliarden Dollar (58,1 bis 62,8 Mrd Euro) angegeben. Eine neue Prognose gab es jetzt nicht. Die Einschränkungen für das Geschäft seien nur vorübergehend, betonte der Konzern. Im Vorjahresquartal hatte Apple 58 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet.



Die Werke der Apple-Fertiger wie Foxconn und Pegatron sowie der wichtigsten Zulieferer befinden sich zwar außerhalb der besonders von der neuen Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Provinz Hubei. Doch in China wurden auch anderswo die traditionellen Werksferien zum chinesischen Neujahrsfest verlängert, um eine Ausbreitung zu vermeiden. Alle Produktionswerke liefen zwar wieder. Aber: „Die iPhone-Lieferengpässe werden vorübergehend den Umsatz weltweit beeinträchtigen.“



Die Situation sei im Fluss - und mehr Informationen zu den Auswirkungen auf das Apple-Geschäft solle es erst mit den Zahlen zum laufenden Quartal im April geben. Die Gesundheit der Mitarbeiter habe Priorität, schrieb Apple-Chef Tim Cook in einer Mail an die Belegschaft, die vom Finanzdienst Bloomberg veröffentlicht wurde.



Es ist das zweite Mal binnen gut eines Jahres, dass Apple eine Umsatzprognose zurücknehmen muss - zuletzt war es für das Weihnachtsquartal 2018. Damals hatte Apple die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft für schwächer als erwartet ausgefallene iPhone-Verkäufe verantwortlich gemacht.



Apple ist nicht der einzige Elektronik-Anbieter, der von Coronavirus-Folgen erfasst wird. So warnte Nintendo bereits Anfang Februar vor Engpässen bei seiner Spielekonsole Switch, weil einige Bauteile aus China knapp seien.



Apple hatte im Januar von Beeinträchtigungen für die Produktion gesprochen. Einige Betriebe von Zulieferern befinden sich in der besonders betroffenen Region rund um die Stadt Wuhan. Es gebe aber alternative Quellen für ihre Produkte, sagte damals Konzernchef Tim Cook. Zugleich räumte er aber auch ein, dass Entwicklung in anderen Teilen der Produktionskette schwer vorherzusagen sei.



Die Anleger nahmen Apples Warnung gelassen auf: Die Aktie notierte im nachbörslichen US-Handel am Montag kaum verändert.



Bis Montag waren in China rund 1770 Menschen an Covid-19 gestorben. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Fallzahlen aus. (dpa)

Bild: dpa/AP/Mark Schiefelbein | Johanna Kleibl Zahl der Neuinfektionen geht laut WHO zurück, doch noch sind alle Szenarien denkbar Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus in China geht nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wohl zurück. Das deuteten Daten zu 44.000 Fällen an, die China der WHO zur Verfügung gestellt habe, erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. „Es ist zu früh, um zu sagen, dass dieser Rückgang andauern wird. Alle Szenarien sind weiterhin möglich.“ Darüber hinaus zeigten die Daten, dass Covid-19 wohl nicht so tödlich sei wie vergleichbare Erkrankungen wie Sars oder Mers.

Die WHO betonte erneut, dass das neuartige Virus außerhalb von China nur einen sehr kleinen Anteil der Menschen betreffe. Forderungen nach drastischeren Maßnahmen wie allgemeinen Reiseverboten wies die UN-Behörde zurück. „Alle Maßnahmen müssen der Situation angemessen sein“, sagte Tedros. WHO-Experte Michael Ryan ergänzte: „Es gibt kein Nullrisiko auf der Welt - für gar nichts.“ (dpa)

Die WHO betonte erneut, dass das neuartige Virus außerhalb von China nur einen sehr kleinen Anteil der Menschen betreffe. Forderungen nach drastischeren Maßnahmen wie allgemeinen Reiseverboten wies die UN-Behörde zurück. „Alle Maßnahmen müssen der Situation angemessen sein“, sagte Tedros. WHO-Experte Michael Ryan ergänzte: „Es gibt kein Nullrisiko auf der Welt - für gar nichts.“ (dpa) | Johanna Kleibl Kreuzfahrten nach Asien werden abgesagt

Die Covid-19-Epidemie in China beeinflusst mittlerweile Kreuzfahrten verschiedener Anbieter in Asien. Häfen in China werden nicht mehr angefahren, Schiffe wurden entsprechend umgeroutet. Aida Cruises hat die Saison in der Region vorzeitig beendet, nachdem der „Aida Vita“ in einem Hafen in Vietnam das Anlegen untersagt worden war.

Das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Spirit“ der Reederei Norwegian Cruise Line sollte im Sommer eigentlich in asiatischen Gewässern unterwegs sein - nun wird es stattdessen im Mittelmeer eingesetzt.

Die Reederei teilte mit, dass wegen des neuartigen Coronavirus vom 15. April bis zum 7. Dezember alle Asien-Reisen entfallen. Die Gäste bekommen ihr Geld zurück. Stattdessen unternimmt das Schiff ab 19. April mehrere siebentägige Reisen vom griechischen Piräus aus. Angefahren werden Ziele in Griechenland, der Türkei, Zypern und Israel. (dpa/tmn)

| Julia Bernewasser Bericht: Passagiere von „Diamond Princess“ sollen nach Deutschland können Nach Informationen des „Spiegel“ sollen die deutschen Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ rasch nach Deutschland geholt werden.

Es liefen zurzeit Gespräche mit der italienischen Regierung, die ihre Staatsbürger mit einem Flugzeug aus Japan abholen wolle. Die Deutschen könnten eventuell Richtung Europa mitgenommen werden. (Tsp) | Johanna Kleibl Neue Aufnahmen des Coronavirus aus den USA Bild: Foto: NIAID-RML/AP/dpa | Johanna Kleibl Frau soll nach Flucht aus Quarantäne in Russland zwangseingewiesen werden Ein Gericht in St. Petersburg hat die Zwangseinweisung einer Frau angeordnet, die zuvor aus einer Coronavirus-Quarantänestation geflohen war. Alla Iljina müsse umgehend in das Botkin-Krankenhaus in der russischen Metropole zurückgebracht werden, urteilten die Richter am Montag. Die 33-Jährige hatte ihre Flucht aus der Klinik im Online-Dienst Instagram unter anderem mit „ungenießbarem“ Essen und den Mangel an Hygieneprodukten auf der Isolierstation begründet.

Im russischen Fernsehen war zu sehen, wie Gerichtsdiener die 33-Jährige nach der Urteilsverkündung zu einem Krankenwagen führten. Ihr Anwalt kündigte an, Iljina werde gegen das Urteil in Revision gehen.



Mit dem Urteil gaben die Richter einer Klage statt, die der Chef des Botkin-Krankenhauses nach Iljinas Flucht gegen die Patientin eingereicht hatte. Dem Urteil zufolge muss die Frau bis mindestens 19. Februar im Krankenhaus bleiben. Vor ihrer Entlassung müssen zwei Labortests auf das Coronavirus negativ ausfallen.



Iljina war am 1. Februar mit dem Flugzeug von der chinesischen Urlauberinsel Hainan zurückgekommen. Wenig später litt sie unter leichtem Fieber und Halsschmerzen. Sie wurde mehrmals untersucht und schließlich am 6. Februar mit der Diagnose "Viruserkrankung" in Quarantäne gesteckt, wo sie zwei Wochen bleiben sollte.



Die Diagnose habe nicht ausgeschlossen, dass es sich um das neuartige Coronavirus handeln könnte, erklärte die Gesundheitsbehörde zur Begründung. Iljina wiederum gab an, die Ärzte hätten ihr gesagt, dass ihre Tests keine Anzeichen für das Coronavirus gezeigt hätten. In einem Instagram-Video beschwerte sich Iljina über mangelhaftes Essen. Außerdem gebe es in ihrem Raum keine Lüftung.



Gegen eine weitere Frau, die ebenfalls aus der Isolierstation des Botkin-Krankenhauses geflohen war, reichte die Klinik am Montag ebenfalls Klage ein. Berichten zufolge sollen zwei weitere Patienten aus dem Krankenhaus ausgebrochen sein, die jedoch freiwillig wieder zurückkehrten. (AFP) Im russischen Fernsehen war zu sehen, wie Gerichtsdiener die 33-Jährige nach der Urteilsverkündung zu einem Krankenwagen führten. Ihr Anwalt kündigte an, Iljina werde gegen das Urteil in Revision gehen.Mit dem Urteil gaben die Richter einer Klage statt, die der Chef des Botkin-Krankenhauses nach Iljinas Flucht gegen die Patientin eingereicht hatte.. Vor ihrer Entlassung müssen zwei Labortests auf das Coronavirus negativ ausfallen.Iljina war am 1. Februar mit dem Flugzeug. Sie wurde mehrmals untersucht und schließlich am 6. Februar mit der Diagnose "Viruserkrankung" in Quarantäne gesteckt, wo sie zwei Wochen bleiben sollte.Die Diagnose habe nicht ausgeschlossen, dass es sich um das neuartige Coronavirus handeln könnte, erklärte die Gesundheitsbehörde zur Begründung. Iljina wiederum gab an, die Ärzte hätten ihr gesagt, dass ihre Tests keine Anzeichen für das Coronavirus gezeigt hätten. In einem Instagram-Video beschwerte sich Iljina über mangelhaftes Essen. Außerdem gebe es in ihrem Raum keine Lüftung.Gegen eine, reichte die Klinik am Montag ebenfalls Klage ein. Berichten zufolge sollen zwei weitere Patienten aus dem Krankenhaus ausgebrochen sein, die jedoch freiwillig wieder zurückkehrten. (AFP) | Julia Bernewasser 7 der 14 Coronaviruspatienten in Bayern entlassen Von den in Bayern gemeldeten 14 Coronaviruspatienten hat mittlerweile die Hälfte das Krankenhaus verlassen können. Es seien vier Patienten aus dem Krankenhaus in Trosterg und drei Patienten aus dem Klinikum München-Schwabing nach Hause entlassen worden, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Montag in München mit. Grundlage für die Entlassungen seien Kriterien des Robert-Koch-Instituts gewesen.



Wie das bayerische Ministerium weiter mitteilte, gab es bis Montagmittag keine neuen bestätigten Coronavirusfälle in Bayern. Bei den bayerischen Fällen handelte es sich um Mitarbeiter oder Angehörige von Mitarbeitern des Automobilzulieferers Webasto, die sich bei einer aus China angereisten Kollegin angesteckt hatten. (dpa)

Bild: Sven Hoppe/dpa | Kai Portmann Familie geheilt aus Trostberger Klinik entlassen Eine Familie aus dem Landkreis Traunstein in Bayern ist nach der Infektion mit dem Coronavirus inzwischen gesund aus den Krankenhaus in Trostberg entlassen worden. Alle Familienmitglieder seien geheilt und nicht mehr ansteckend, teilte die Leitung der Kliniken Südostbayern am Montag mit. Die Eltern mit ihren Kindern hätten das Krankenhaus schon am Freitag verlassen. Vor allem für die Kinder sei die Quarantäne psychisch stark belastend gewesen. Drei weitere Patienten wurden mittlerweile aus der München Klinik Schwabing entlassen. Damit sind nun sieben der insgesamt 14 Infizierten in Bayern wieder zu Hause.



Bei den Trostberger Patienten war zunächst bei dem Vater festgestellt worden, der beim bayerischen Autozulieferer Webasto arbeitet. Alle 14 Coronavirus-Fälle im Freistaat standen in Zusammenhang mit dem Unternehmen. Eine chinesische Kollegin hatte den Erreger bei einer Dienstreise unwissentlich eingeschleppt. Ein erster Mitarbeiter der Firma hatte am Mittwoch die Klinik in Schwabing verlassen können, zwei weitere folgten am Wochenende.



„Wer von uns offiziell entlassen wird, kann ohne Kontaktsperre wieder in seinen Alltag zurückkehren“, sagte Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie in Schwabing. Die meisten seiner Patienten hätten im Zuge der Erkrankung an Covid-19 - so die wissenschaftliche Bezeichnung - lediglich leichte grippeähnliche Symptome gezeigt.



Zu den Voraussetzungen für eine Entlassung zählen mehrere negative Tests auf das Virus. Die Kriterien hat das Robert Koch-Institut festgelegt. (dpa)

| Kai Portmann Behörden suchen nach „Westerdam“-Passagieren Weil bei einer Passagierin des US-Kreuzfahrtschiffes „Westerdam“ nachträglich das neuartige Coronavirus festgestellt wurde, suchen die Behörden nun verzweifelt nach anderen Insassen des Schiffes. Der Schiffsbetreiber Holland America ist nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit den Behörden asiatischer Länder sowie der Weltgesundheitsorganisation WHO und der US-Gesundheitsaufsicht, um mögliche Kontaktpersonen der Frau zu finden.

Nach tagelanger Irrfahrt war die „Westerdam“ am Donnerstag in den kambodschanischen Hafen Sihanoukville eingelaufen - inzwischen sind die Insassen in unzählige Länder weitergeflogen.



„Wir haben Pannen erwartet, aber nicht in diesem Ausmaß, sagte William Schaffner, Experte für Infektionskrankheiten an der Universität von Vanderbilt, der „New York Times“. Dass so viele Passagiere des Schiffes nun schon auf dem Heimweg seien, mache es noch schwieriger, die Coronavirus-Epidemie auf China zu beschränken. „Dies könnte ein Wendepunkt sein“, sagte Schaffner der Zeitung.

Auch der Mediziner Peter Rabinowitz von der Universität Washington warnte. „Es ist wirklich entmutigend eine Lage wie diese kontrollieren zu müssen, da sich nun so viele Leute überall in die Welt verstreut haben“, sagte er der „New York Times“.

83-Jährige war infiziert

Eine Schiffsinsassin wurde nach Behördenangaben am Samstag bei der Landung in Malaysia aufgehalten, weil bei ihr hohes Fieber gemessen wurde. Tests ergaben später, dass die 83-jährige US-Bürgerin mit dem neuartigen Coronavirus infiziert ist. Mit der Frau waren mehr als 130 Passagiere der „Westerdam“ an Bord des Flugzeuges nach Malaysia. Sie sind fast ausnahmslos inzwischen mit Linienmaschinen in andere Länder weitergeflogen.



Die „Westerdam“ war am 1. Februar in Hongkong mit 2257 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord zu einer 14-tägigen Ostasien-Kreuzfahrt in See gestochen. Doch Japan, Guam, die Philippinen, Taiwan und Thailand wiesen das Schiff aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus ab. Schließlich erklärte sich Kambodscha bereit, die „Westerdam“ einlaufen zu lassen. An Bord war zu diesem Zeitpunkt kein Fall des Virus nachgewiesen worden. Die meisten Passagiere haben seitdem das Schiff verlassen.



Am Montag waren allerdings noch immer 233 Passagiere und 747 Besatzungsmitglieder an Bord der „Westerdam“. Sie sollten eigentlich auch nach und nach das Schiff verlassen. Allerdings berichteten Insassen der Nachrichtenagentur AFP am Montag, dass sie das Schiff nun vorerst doch nicht verlassen dürften. Die kambodschanischen Behörden erklärten, erst wenn alle Test auf das Virus negativ ausgefallen seien, dürften die restlichen Insassen gehen. (AFP, Tsp)

At this time, no other guests or crew, either on board or on their way home, have reported symptoms of the illness. Guests who have returned home will be contacted by their local health department and be provided further info. (3/3) Full statement: https://t.co/uzo86HyoQQ — Holland America Line on Twitter (@halcruises) https://twitter.com/HALcruises/status/1229035082775592960 Bild: AFP/Tang Chhin Sothy | Julia Bernewasser Tests, Impfstoffe und Therapien: Wo wird geforscht? Geforscht wird in drei großen Bereichen: schnelle und zuverlässige Tests zum Nachweis des Virus, Impfstoffe sowie passgenaue Therapien gegen Covid-19. Zu den beteiligten großen Instituten gehören die National Institutes of Health (NIH) der USA, das Pariser Pasteur-Institut oder die University of Melbourne in Australien.



Das Institut für Virologie der Philipps-Universität im hessischen Marburg teilte Ende Januar mit, dass es sich an der weltweiten Suche nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus beteilige. Es verfügt nach eigenen Angaben über "eines der wenigen Hochsicherheitslabore zur Forschung an gefährlichen Viren in Deutschland".



Auch Biotech-Firmen wie die US-Unternehmen Moderna Therapeutics und Inovio Pharma sowie das Tübinger Unternehmen CureVac suchen nach einem Impfstoff. Gefördert werden sie von dem internationalen Impfbündnis Cepi, zu dem sich staatliche und privatwirtschaftliche Akteure zusammengeschlossen haben.



Die US-Firma Gilead untersucht mit den chinesischen Behörden, ob das gegen Ebola entwickelte Mittel Remdesivir gegen das neue Coronavirus helfen kann.

Pharmariesen haben in unterschiedlichen Bereichen ihre Zusammenarbeit angeboten. So will der britische Konzern GlaxoSmithKline bei Bedarf sein Know-how bei Zusatzstoffen beisteuern, die die Immunreaktion beim Einsatz von Impfstoffen verstärken können.

In den USA will Johnson & Johnson mit staatlichen Stellen an der Impfstoffentwicklung arbeiten. (AFP)

| Julia Bernewasser Deutsche von Kreuzfahrtschiffen holen? Die Bundesregierung erwägt, deutsche Passagiere von Kreuzfahrtschiffen zurückzuholen. Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes befasse sich am Montag unter anderem mit den Fällen auf der "Diamond Princess" vor Japan sowie "Westerdam" vor Kambodscha, sagt ein Sprecher des Außenministeriums.

Es gehe dabei auch um eine Rückholung von Deutschen, die das wünschten. Man befinde sich mit den europäischen Partnern in Kontakt. Zwei Deutsche von der "Diamond Princess" sind infiziert. Weitere Fälle unter den Deutschen gebe es dort nicht. (Reuters)

