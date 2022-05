Sie arbeiten in ihrem Traumjob an der Uni, folgen ihren wissenschaftlichen Interessen, forschen und lehren. Und wenn sie ein gutes Jahrzehnt lang dranbleiben, haben sie die Chance, sich dauerhaft in der scientific community zu etablieren.

Doch genau dieses Dranbleiben ist für die allermeisten jungen Wissenschaftler:innen eine quälende Hängepartie. Zumal die von der Mehrheit angestrebte Professur ein Nadelöhr bleibt: Rund 270.000 wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen stehen nur gut 36.000 hauptberufliche Professuren gegenüber.

Über die Situation der befristet in der Wissenschaft Beschäftigten geben jetzt zwei Evaluationen Auskunft – eine im Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) vorgeschriebene im Auftrag des BMBF und eine Art Gegenevaluation aus Sicht der Betroffenen vom Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWiss). Beide wurden am Freitag veröffentlicht.

„Nach oben kommt, wer lange durchhält. Und vor allem: Wer sich das Prekariat auf Dauer leisten kann“, hat Amrei Bahr soeben im Tagesspiegel-Interview gesagt. Heute ist die Philosophin Juniorprofessorin an der Universität Stuttgart. In ihrer Promotions- und Postdoc-Zeit hatte sie insgesamt acht Verträge und musste zwischenzeitlich von ALG1 leben.

Auch wer nicht absolut mobil sei und bereit, alle paar Jahre umzuziehen, schaffe es kaum, durchzuhalten, sagte Bahr. Sie ist Mitinitiatorin des Twitter-Aufschreis #IchbinHanna, unter dem Tausende seit April 2021 die Zumutungen des Wissenschaftsbetriebs geschildert haben. Bestätigt wird das alles jetzt durch die repräsentative Umfrage des NGAWiss, die dem Tagesspiegel vorab vorlag und an der sich 4620 junge Forschende von 23 Universitäten bundesweit beteiligten.

Freund - und Partnerschaften leiden

Die Aussage, dass Freundschaften und Partnerschaften unter befristeten Arbeitsverhältnissen nach der Promotion leiden und sie durch ständiges Pendeln erschöpft sind, bezeichnen 90 Prozent als zutreffend oder eher zutreffend. Für die Zeit vor der Promotion bejahen dies 72 Prozent. „Auslaufende Verträge und unklare Entfristungsperspektiven erzeugen enorme Unsicherheit“, stellen die Autor:innen fest.

Das wirkt sich auch auf den Kinderwunsch aus: Zwar sagen zwölf Prozent der befragten Frauen und Männer, dass sie nie einen hatten, aber 38 Prozent haben ihn schon einmal „aufgrund ihrer Arbeit an der Hochschule zurückgestellt“. Die restlichen 50 Prozent sehen sich nicht in der Familienplanung behindert.

Auch die wissenschaftliche Qualität akademischer Arbeit werde durch die Befristungspraxis beeinträchtigt, betont das Team vom NGAWiss: So halten sich 72 Prozent der befristet Beschäftigten zumindest manchmal mit wissenschaftlicher Kritik zurück, weil sie sich Karrierechancen nicht verbauen wollen.

Bei den unbefristet Beschäftigten sind es nur 59 Prozent. Zu weiteren Qualitätsabstrichen trägt bei, dass nicht wissenschaftliche Tätigkeiten einen Großteil des Arbeitsalltags ausmachen und dies durch die Abhängigkeit von Vorgesetzten noch verstärkt wird.

Knapp die Hälfte hat kein Evaluationsziel

Bei der Kernfrage, ob die Befristungsdauer des aktuellen Arbeitsvertrags angemessen ist, ergibt sich ein gespaltenes Bild: Weniger als die Hälfte der Promovierenden (46 Prozent) beklagt, dass dies bei ihnen nicht der Fall sei, 40 Prozent reicht die Zeit und 14 Prozent wissen es zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht.

Bei der Habilitation ist die Unzufriedenheit größer: 56 Prozent halten ihre Vertragslaufzeit für nicht angemessen. Aufschlussreicher ist, dass gut ein Viertel der laut Arbeitsvertrag Habilitierenden ihr Ziel schon aufgegeben haben. Und 49 Prozent geben an, laut Vertrag kein Qualifikationsziel zu haben.

Auch die Evaluatoren im Auftrag des BMBF - die InterVal GmbH in Kooperation mit dem HIS-Institut für Hochschulentwicklung - haben junge Wissenschaftler:innen gefragt, ob ihre Vertragslaufzeiten ihrem Qualifikationsziel angemessen seien. Mit ähnlichen Ergebnissen: 40 Prozent aller Befragten in der Qualifizierungsbefristung nach WissZeitVG halten es für realistisch, das vereinbarte Ziel zu erreichen, rund 50 Prozent halten die Zeit für zu kurz bemessen.

Die BMBF-Evaluation beruht auf Befragungen von Personalverwaltungen, Daten aus Arbeitsverträgen, Interviews mit "Akteursgruppen" und mit Expert:innen. Während das NGAWiss insbesondere die menschliche Dimension der Befristungen unterhalb der Professur auslotet, liefern die Hochschulforschenden dem Bund vor allem Schlüsselzahlen, um die Wirkung des seit 2007 geltenden Gesetzes zu ermessen.

Immer noch Kettenverträge in der Wissenschaft

Grundsätzlich regelt das WissZeitVG seitdem ein Sonderbefristungsrecht für den akademischen und künstlerischen Mittelbau, also für Angestellte unterhalb der Professur: Sie können vor und nach der Promotion für jeweils insgesamt sechs Jahre befristet angestellt werden, bei Mediziner:innen sind es wegen der langen fachärztlichen Ausbildung nach der Promotion neun Jahre.

Diese 12- beziehungsweise 15-Jahres-Regel für die Höchstbefristungsdauer wurde in der Pandemie 2020 für Promotionen, Habilitationen und andere Qualifizierungen um jeweils sechs Monate verlängert. Die ursprüngliche Intention des Gesetzes, die jungen Forschenden und Lehrenden vor halb-, ein- oder zweijährigen Kettenverträgen zu bewahren, hat das Gesetz aber nicht erfüllt.

Mit der im März 2016 in Kraft getretenen Gesetzesnovelle muss die Laufzeit von Arbeitsverträgen wissenschaftlicher Mitarbeiter:innen an Hochschulen oder außeruniversitären Forschungsinstituten der angestrebten Qualifizierung „angemessen“ sein. Geht es um Beschäftigte in Drittmittelprojekten, soll sich die Laufzeit ihrer Verträge am bewilligten Projektzeitraum orientieren.

Das sind im Wesentlichen die Neuerungen des Gesetzes, die dem seit Jahrzehnten kritisierten „Befristungsunwesen“ mit klareren Regeln begegnen sollten.

Der BMBF-Evaluation zufolge ist dies bislang nur in Ansätzen gelungen. So sind nach den neuesten verfügbaren Zahlen 81 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals an Hochschulen unterhalb der Professur befristet beschäftigt. Bei Nichtpromovierten beträgt die Quote 93 Prozent, nach der Promotion 63 Prozent. 2013 waren es im Schnitt 83 Prozent.

Unbefristete Stellen könnten die Lage verbessern

Einen Fortschritt ist zweifellos, dass rund die Hälfte der 16 Bundesländer inzwischen hochschulgesetzliche Regelungen getroffen haben, nach denen Arbeitsverträge vor der Promotion mindestens für drei Jahre geschlossen werden müssen. Für Postdocs bleibt dies allerdings die Ausnahme. Gleichzeitig existieren heute in drei Viertel der Länder Leitlinien für "gute Arbeit" in der Wissenschaft.

Die Vertragslaufzeiten hatten sich "nach der Gesetzesnovelle erkennbar verlängert", heißt es. Hatten wissenschaftliche Mitarbeiter:innen an Unis 2015 noch mittlere Laufzeiten von 15 Monaten (nicht promoviert) und 17 Monaten (promoviert), stiegen sie bis 2017 auf 21 beziehungsweise 22 Monate.

Doch ab 2019 ist wieder ein Absinken zu beobachten: 2019 lag der Mittelwert bei 20 Monaten und 2020 ist er um ganze 2,7 Monate gesunken. Dieser Rückgang könnte auf die Pandemie zurückzuführen sein, schreiben die Experten von InterVal und HIS-HE.

Das NGAWiss hat die Betroffenen am Ende auch schlicht gefragt, was ihre Situation verbessern könnte. 84 Prozent sagen, unbefristete Stellen spätestens ab der Promotion könnten die Lage (sehr) verbessern. Drei Viertel fordern längere Mindestlaufzeiten für befristete Verträge – und ebenso viele eine Abschaffung des Sonderbefristungsrechts im WissZeitVG.