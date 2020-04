Verspäteter Semesterstart, Minimal-, Nicht- oder Kreativsemester? Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) hat einfach am 1. April losgelegt – mit digitalen Angeboten und Selbstlernaufgaben.

„Ab 1. oder 2. April werden Sie mit Material und Möglichkeiten versorgt, sich dem Studium zu widmen“, sagt Katrin Hinz, Dekanin des Fachbereichs Gestaltung, in einer Videobotschaft zur Begrüßung der Erstsemester. „Seien Sie offen, neue Wege zu gehen“, ruft sie Lernende und Lehrende auf.

Die anderen Berliner Fachhochschulen wollen, wie auch die Universitäten, generell erst am 20. April digital starten – bereits bestehende Online-Studiengänge auch schon früher, heißt es aus dem Umfeld der Covid-19-Taskforce der Senatskanzlei Wissenschaft und der Hochschulen.

Unsere Berichte zur Corona-Lage an den Hochschulen

Dort würden hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Studienbetrieb im Sommersemester die letzten Details derzeit noch abgestimmt. Dabei geht es auch um die Frage, wie sichergestellt wird, dass Studierende, die ab dem 20. April kein adäquates Studienangebot bekommen oder digitale Formate nicht wahrnehmen können, nicht benachteiligt werden.

Ob und ab welchem Zeitpunkt im Sommersemester ein Präsenzbetrieb in Lehre und Forschung wieder möglich sein wird, könne man derzeit noch nicht sagen. Klar sein dürfte, dass die Lehre in Hörsälen und Seminarräumen auch dann nur allmählich hochgefahren wird. Die bis dahin entwickelten Angebote im „Distance Learning“ könnten dabei helfen, volle Lernräume auf dem Campus zu verhindern.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple-Geräte herunterladen können und hier für Android-Geräte.]

Über ein bundesweit einheitliches Vorgehen für das Sommersemester und das Wintersemester wollten sich die Wissenschaftsministerien am Donnerstagnachmittag in einer Telefonkonferenz verständigen, an der auch Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach teilnehmen sollte.

Die Zeichen stehen in Richtung eines „Flexisemesters“ mit verschobenen Vorlesungszeiten sowie kulanten Regelungen für Studierende. Ein Ergebnis lag bis zum Donnerstagabend nicht vor.

Lehramtsprüfungen mit Ersatzleistungen möglich

Die Kultusministerkonferenz (KMK) einigte sich aber darauf, "dass Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Vorbereitungsdienst, die im Jahr 2020 ihre Staatsprüfung ablegen, keine Nachteile aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzes im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus haben sollen". Das teilte die KMK am Nachmittag mit.

Mehr zum Thema Uni mit minimalem Präsenzbetrieb kann klappen Auf ins Kreativsemester

Wenn im weiteren Verlauf des Schuljahres unterrichtspraktische Prüfungen nicht möglich sein sollten, seien andere Prüfungsformate denkbar. Die Länder könnten nach Prüfungsersatzleistungen die Abschlüsse gegenseitig anerkennen. Und sie könnten Vorleistungen aus dem Vorbereitungsdienst für das Ergebnis der Staatsprüfung stärker als bisher berücksichtigen.