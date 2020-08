Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet am Dienstag in Düsseldorf das „Rüstzeug“, um Kanzler zu werden, zugesprochen. Sie nahm dort an einer Sitzung des nordrhein-westfälischen Kabinetts teil.

„Wenn man das größte Bundesland Deutschlands regiert, in einer Koalition zwischen CDU und FDP, die effizient arbeitet und nicht durch besondere Streitereien auffällt, dann ist das ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat“, sagte die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch im ehemaligen Landtag von NRW, dem Düsseldorfer Ständehaus.

Dennoch sei die Entscheidung über ihre Nachfolge eine „freie Entscheidung der CDU“, mehr wolle sie dazu nicht sagen. Alles andere würden die Delegierten des Parteitags entscheiden.

„Ich habe immer gesagt, ich mische mich in die Nachfolge der Position, die ich innehabe oder hatte nicht ein", sagte die Kanzlerin.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können. ]

Thema der Kabinettssitzung war hauptsächlich die Bewältigung der Corona-Pandemie. Merkel appellierte nach der Sitzung erneut an die Bevölkerung, die Regeln zur Eindämmung der Pandemie einzuhalten. Die Quarantäne-Regelungen bei der Rückkehr von Urlaubern aus Risiko-Gebieten seien „keine Kann-Bestimmung - es ist ein Muss", mahnte sie.

Mehr zum Thema Scholz gegen die Union Jeder Vierte denkt, Laschet wäre als Kanzlerkandidat am leichtesten zu schlagen

Angesichts steigender Infektions-Zahlen könne es aktuell auch keine weiteren Lockerungen der Auflagen geben. Andererseits sei es auch nicht so weit, dass die Regeln verschärft werden müssten. (mit Reuters)