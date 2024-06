„Beziehungen zu vielen Stakeholdern bereits gestört“ Professor aus TU-Senat kritisiert Rauchs Verbleib im Präsidentenamt scharf

Kein Rücktritt: So lautete die Entscheidung, die TU-Präsidentin Geraldine Rauch am Donnerstag per schriftlichem Statement bekannt gab. An der Uni löst das unter einigen Mitgliedern tiefes Unverständnis aus – und Angst vor einem wachsenden Problem für die Universität. Erstmals äußerte sich jetzt ein Mitglied des Akademischen Senats namentlich gegenüber dem Tagesspiegel seine Bedenken und sprach von einem anhaltenden internen wie externen Schaden der TU.

Rauch hatte am Mittwoch im Akademischen Senat (AS), dem „Parlament“ der Uni, in einer nicht-öffentlichen Sitzung zu ihrem Eklat auf der Plattform X Rede und Antwort gestanden und mit den Mitgliedern über die Zukunft der TU Berlin gesprochen.

Rauch begründete in dem Schreiben ihre Entscheidung damit, das Gremium habe keinen formalen Beschluss zu ihrem Rücktritt vorgelegt. Allerdings hatte das Meinungsbild des AS, das einer Vertrauensfrage gleichkommt, ergeben, dass sich 13 von insgesamt 25 Mitgliedern gegen ihren Verbleib im Amt sind.

Forschungskooperationen bedroht

Eine von ihnen ist Sören Salomo, Professor für Technologie- und Innovationsmanagement an der TU und Mitglied im Akademischen Senat. Salomo äußerte sich Tagesspiegel gegenüber zutiefst erstaunt über die Entscheidung der Präsidentin, im Amt zu bleiben. „Wenn man die Lage rational bewertet, müsste man daraus einen Rücktritt ableiten“, sagte er und verwies darauf, die Abstimmung stelle ein klares Misstrauensvotum dar.

Mit ihrer Entscheidung treibe Rauch eine weitere Spaltung der Universität voran – „mit gravierenden Folgen für unsere Arbeit“, in den Gremien wie auch in der Forschung. „Unserer Beziehungen als TU zu vielen Stakeholdern sind bereits gestört.“ Es sei zu befürchten, dass sich der Schaden auch auf Forschungskooperationen auswirke, er habe bereits von Partnern gehört, die sich aus Projekten zurückziehen wollten.

Salomo betonte vorab, er wolle sich klar von jeglicher Diffamierung von Rauch distanzieren und verurteile die teils überzogenen Angriffe auf sie als Person in den Medien.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Rauch einen Tweet mit antisemitischer Bildsprache und israelfeindliche Posts auf der Plattform X gelikt und zudem nicht beachtet hatte, dass manche Inhalte von rechtspopulistischen oder verschwörungsnahen Accounts geteilt worden waren.

Zur Ursache des Eklats sagte TU-Professor Salomo, es sei „besorgniserregend“, dass die Präsidentin sich in einer derart angespannten politischen Lage nicht mit „Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Reflektiertheit“ im Netz verhalten habe. Es sei nicht das erste Mal, dass ihr Kommunikationsverhalten in den Medien für Probleme sorgte, somit bereits der zweite Fehler.

Sorge über wiederholte Kommunikationsfehler

Bereits im Februar hatte die TU-Präsidentin ihre öffentliche Kommunikation in einem Punkt revidieren müssen: In einem Newsletter-Beitrag für „Table Media“, hatte sie erklärt, „die TU positioniert sich klar gegen das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“ und vor dem Erstarken der Neuen Rechten gewarnt – obwohl es gar keinen Beschluss der TU-Gremien zu dem Thema gibt.

Dem umstrittenen Akademikerverbund gehört etwa der AfD-nahe Kölner Jurist Ulrich Vosgerau an, der bei dem Potsdamer Geheimtreffen teilnahm. Unter den rund 750 Mitgliedern ist auch eine TU-Professorin, die Rauch in ihrem Text über das Netzwerk namentlich erwähnte. Die Professorin erwirkte eine nachträgliche Korrektur der Aussage in Rauchs Beitrag, die präzisiert, dass Rauch sich persönlich gegen das Netzwerk positioniert. Sie legte zudem nach eigener Aussage eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Senatsverwaltung für Wissenschaft ein.

Dass Rauch in der Vergangenheit mit Kritikern und politischen Gegnern erhitzt auf X diskutierte, hatte darüber hinaus wiederholt zu Sorge und Unmut unter TU-Mitgliedern geführt. Salomo sagte dem Tagesspiegel mit Blick auf die wiederholten Kritik daran, wie sich die Präsidentin öffentlich exponierte: „Organisationen müssen fehlertolerant sein, man darf Fehler aber nicht wiederholt akzeptieren.“ Dass Rauch jetzt nicht in der Lage sei, die richtigen Schlüsse zu ziehen, erfülle ihn ebenfalls mit großer Sorge.