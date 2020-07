Hongkong verschärft Maßnahmen nach neuem Corona-Ausbruch

Infolge eines neuen Coronavirus-Ausbruchs in Hongkong hat die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion die Schutzmaßnahmen erneut verschärft. Nachdem bereits die Schulen eine Woche vor dem eigentlichen Beginn der Sommerferien geschlossen wurden, müssen seit Montag auch alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zu Hause arbeiten.



Außerdem trat erstmals in der Metropole mit ihren mehr als sieben Millionen Einwohnern eine generelle Maskenpflicht in Kraft. Die Regel gilt sowohl im Nahverkehr als auch in öffentlichen Gebäuden. Auf Empfehlung der Behörden hatten zuvor allerdings ohnehin schon fast alle Hongkonger freiwillig in der Öffentlichkeiten einen Mund-Nasen-Schutz getragen.



Wie die Behörden mitteilten, stieg die Zahl der Infizierten am Montag erneut um 73 Fälle, was für Hongkonger Verhältnisse ein sehr hoher Wert ist. Am Sonntag waren 108 Infektionen gemeldet worden - so viele wie noch nie an einem Tag.



Hongkong galt bislang als äußerst erfolgreich im Kampf gegen das Virus: Seit Januar bis Anfang Juli gab es nur etwas mehr als 1000 Infizierte. Seitdem ist die Zahl der gemeldeten Erkrankungen jedoch rasant auf nun 1959 Fälle gestiegen. Bislang sind zwölf Menschen in Hongkong an den Folgen des Virus gestorben. Gleichzeitig geben staatliche chinesische Medien den Hongkonger Demonstranten die Schuld am Anstieg der Zahl der Corona-Infektionen in der Metropole. Die inoffizielle Vorwahl der demokratischen Oppositionsparteien zur Bestimmung ihrer Kandidaten für die Wahl am 6. September sowie die Proteste vom 1. Juli gegen das neue Sicherheitsgesetz hätten laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua die dritte Corona-Welle in Hongkong ausgelöst, berichtete das Nachrichtenportal Hong Kong Free Press (HKFP) am Montag.



, hieß es. Diese sähen vielmehr die wachsende Zahl vonfür bestimmte Gruppen und Einzelpersonen als „Schlupfloch“ für das Virus. Die aktuellen Quarantäne-Ausnahmeregelungen gelten für 33 Arten von Reisenden vom chinesischen Festland sowie aus Macao und Taiwan. Dazu gehören LKW-Fahrer, Flugzeugbesatzungen, Politiker, sowie hunderte Manager von börsennotierten Unternehmen. (Tsp KNA, dpa)