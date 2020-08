Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich deutlich zur Test- und Quarantänepflicht von Reiserückkehrern aus Risikogebieten geäußert: "Das ist keine Kann-Regelung, sondern eine bußgeldgeregelte Regelung im Infektionsschutzgesetz." Wenn sich alle an die Regeln halten würden, "können wir viel öffentliches Leben ermöglichen", sagte Merkel. Aber: "Weitere Lockerungen können aus meiner Sicht zur Zeit nicht stattfinden." (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Am Montagnachmittag hat laut einem Bericht des "Spiegel" in einem Zug zwischen Offenburg und Straßburg ein Mann einen Zugbegleiter angegriffen. Der Kontrolleur habe den Fahrgast auf die in Zügen bestehende Maskenpflicht hingewiesen, woraufhin der Mann den Zugbegleiter beleidigt und getreten habe. Der unbekannte Tatverdächtige konnte fliehen, die Fahndung läuft. Der Bahnmitarbeiter, der angegriffen wurde, konnte die Fahrt danach fortsetzen.

Die Zahl der deutschen Landkreise, in denen in den vergangenen sieben Tagen keine Coronavirus-Infektion gemeldet wurde, ist am Montag laut Tagesspiegel-Daten auf elf gesunken. Die Landkreise verteilen sich auf lediglich vier Bundesländer, die meisten Kreise ohne Infektion gibt es in Thüringen. Allerdings gibt es derzeit auch lediglich einen Landkreis in Deutschland mit mehr als 50 neuen Coronavirus-Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Dienstagmorgen in Deutschland 14.390 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 21,8 Millionen Infektionsnachweise, rund 773.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

Mehr zum Coronavirus: