Die Kontaktbeschränkungen in Deutschland werden bis zum 5. Juni verlängert. Bundeskanzlerin Merkel betonte die Relevanz von regional wirksamen Maßnahmen, sollte es zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen kommen.

Kroatiens oberster Gesundheitswächter rechnet in diesem Sommer trotz der Corona-Pandemie mit Fremdenverkehr in seinem Land, wenn auch in reduziertem Umfang. „Ich kann es selbst nicht erwarten, ans Meer zu fahren, und wir werden sicher ans Meer fahren“, sagte Krunoslav Capak, der Leiter des Kroatischen Instituts für Öffentliche Gesundheit (HZJZ), im kroatischen Fernsehen HRT. „Es wird aber nicht mehr so sein wie früher, es wird keine Massen am Strand mehr geben."

Weitere Nachrichten: Eine Studie aus Nordfrankreich liefert Hinweise zum Infektionsgeschehen in Schulen. Rückblickend wurde der Ausbruch des Coronavirus in einem Gymnasium in Oise dokumentiert. Der Berliner Virologe Christian Drosten berichtete im „NDR-Podcast“ von der Studie. In fünf Wochen hätten sich 38,3 Prozent der Schüler infiziert. „Das sind Zahlen, da muss man schon sagen, wenn das in Schulen passiert, dann darf man Schulen nicht öffnen", so Drosten. (mehr unten im Newsblog)

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland aktuell rund 167.000 nachgewiesene Infektionsfälle und fast 7000 Tote. Weltweit sind nach Zählung der Johns Hopkins Universität mehr als 3,6 Millionen Infektionen nachgewiesen worden, rund 257.000 Tote wurden registriert.

