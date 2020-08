Hinweise auf Fälle, in denen sich Personen ein zweites Mal mit dem Coronavirus angesteckt haben, gab es schon früher. Jetzt scheint es wirklich sicher nachgewiesen, obwohl die Studie, die zu diesem Ergebnis kommt, noch nicht offiziell publiziert ist. Bedeutet dieser Nachweis, dass alles noch viel schlimmer ist, dass man nicht immun wird, selbst nach Erkrankung oder irgendwann vielleicht möglicher Impfung? Dass das Coronavirus mit allen seinen Folgen bei uns bleibt bis ans Ende der Tage?

Die Nachricht, die aus Hongkong stammt, ist alles andere als eine Hiobsbotschaft. Tatsächlich hätte es die Mediziner, und speziell die auf Viren spezialisierten Biologen eher überrascht, wenn ausgerechnet dieses Mitglied der Coronavirus-Familie hinsichtlich der Entwicklung von Immunität beim Menschen Eigenschaften hätte, die seine direkten Verwandten so gar nicht haben.

Coronaviren sind dafür bekannt, meist keine 100prozentige lebenslange Immunität auszulösen. Zwar hofften Virologen und Immunologen lange, Covid-19 würde sich als Musterschüler erweisen und Langzeitimmunität auslösen. Doch es hält sich nun offenbar doch an das ohnehin idealisierte und grob vereinfachte Bild des Immunsystems - Keim dringt ein, Immunsystem macht Antikörper, Mensch ist für immer immun - das in der Öffentlichkeit dominiert.

Der Mann war infiziert – aber nicht krank

Die normalen Coronaviren jedenfalls, die normale Erkältungen auslösen, können schon nach weniger als einem Jahr Menschen wieder infizieren. Und das Immunsystem besteht eben nicht nur aus in ausreichender Menge vorgehaltenen, im Blut herum schwimmenden Antikörpern. Wäre dem so, wäre bei all den Erregern, gegen die ein Mensch in seinem Leben mehr oder minder immun werden muss, vor lauter Antikörpern irgendwann kaum noch Platz für all die anderen, auch nicht ganz unwichtigen Bestandteile des Blutes.

Das Immunsystem ist vor allem Erinnerung an Keime und wie man sie bekämpft, gespeichert in Zellen. Viel davon ist noch immer nicht bis ins Detail verstanden. Aber bei dem Mann aus Hongkong scheint diese Erinnerung zumindest funktioniert zu haben. Er war infiziert, aber wurde nicht krank.

Bei dem 33-Jährigen wurde unzweifelhaft und molekulargenau nachgewiesen, dass er sich erneut mit dem Coronavirus infiziert hat. Denn bei ihm war es möglich, die Erreger der ersten und zweiten Infektion genetisch genau zu vergleichen. Und die zweite Infektion ging auf einen anderen, inzwischen eher in Europe verbreiteten Virenstamm zurück.

Der Mann war tatsächlich in Europa gewesen, sonst hätte man ihn gar nicht getestet. Und dass Proben seiner ersten Infektion zur Verfügung standen, um sie mit der neuen zu vergleichen, ist auch nur auf das vergleichsweise rigorose und minutiöse Procedere in Hongkong zurückzuführen. Dort war der Mann im März bei seiner ersten Infektion trotz milder Symptome im Krankenhaus isoliert worden und seine Testdaten wurden molekulargenau dokumentiert.

Welche Interpretation ist richtig – die optimistische oder die pessimistische?

Dass sein Fall ein unbedeutender Einzelfall ist, ein „Freak Accident“ im Immunsystem, ist möglich, aber kaum zu erwarten. Dass dieser Fall vielleicht kein Einzelfall ist, aber eben bislang doch nur ein einzelner Fall, ist aber das vielleicht Wichtigste an der ganzen Nachricht und ihrer möglichen Interpretation.

Das gilt für die optimistischen wie die pessimistischen Varianten. Eine optimistische Interpretation ist, dass die Tatsache, dass der Mann bei der zweiten Infektion keinerlei Symptome, aber eine effektive Immunantwort zeigte, ein Hinweis auf etwa sehr Erwünschtes ist: Das körpereigene Abwehrsystem sollte Neuinfektionen deutlich besser in den Griff bekommen als Erstinfektionen. Aber es ist eben nur ein Fall.

Eine pessimistischen Interpretation ist, dass man sich vielleicht immer und immer wieder anstecken kann und der Mann eben Glück hatte, andere Zweitinfektionen aber durchaus auch schwer verlaufen könnten. Auch um das beurteilen zu können, bräuchte man deutlich mehr Fälle.

Wahrscheinlich ist, dass es diese deutlich mehr Fälle wirklich längst gibt, dass sie aber, weil die Leute nicht krank werden, nicht entdeckt werden. Auch das kann man aber nicht nur positiv werten, sondern es könnte eben auch fürchten, dass so die Zahl derer, die das Virus unbemerkt verbreiten, steigt.

Tatsächlich kann es aber sogar sein, dass der Mann, weil die Tests so empfindlich sind, selbst gar nicht infektiös war. Aber ein Immunsystem arbeitet eben im Körper, in den Zellen nicht. Nicht außen auf einer Schleimhaut, da können sich nachweisbare, aber medizinisch völlig bedeutungslose Mengen des Virus - oder eben auch nur Virusmüll als Ergebnis der effektiven Immunreaktion aus abgestorbenen Schleimhautzellen - theoretisch auch mal eine Zeitlang halten. Auch das ist Theorie, und ob Leute mit Zweitinfektionen Viren verbreiten oder nicht, weiß nun aber auch wieder niemand. Denn es ist eben nur ein Fall.

Auch für die Suche nach einem Impfstoff ist die Nachricht aus Hongkong kein Rückschlag. Sondern allenfalls eine wertvolle Information. Auch bei anderen Krankheiten, gegen die es wirksame Impfungen gibt, treten noch Infektionen mit dem Erreger auf, allerdings entweder sehr selten, oder mild genug, dass sie meist keine Probleme machen. Und lebenslange 100prozentig sichere Immunität ist nicht nur bei Coronaviren, sondern insgesamt eher die Ausnahme. Sonst bräuchte uns der Hausarzt etwa bei Tetanus nie die nötige Auffrischungsimpfung verpassen.

Gut möglich, und zu hoffen, dass er uns in ein paar Jahren auch zum Schutz vor Covid-19 daran erinnert, dass es wieder Zeit ist.