Lauterbach: Teil-Lockdown wirkt weit schwächer als erwartet

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat zugegeben, dass der derzeitige Teil-Lockdown die Infektionszahlen bei weitem nicht so senkt wie erwartet. „Er wirkt etwa halb so stark, wie wir gerechnet haben“, sagte Lauterbach am Mittwoch im ARD- „Morgenmagazin“. Grund dafür seien neue Infektionsherde etwa in Schulen. Um dort Neuansteckungen zu verhindern, solle es nach Möglichkeit Wechselunterricht geben. „Das gelingt uns für die Fachhochschulen, für die Universitäten geben wir es jetzt für alle vor. Das muss auch an den Schulen möglich sein“. Bund und Länder beraten am Nachmittag über das weitere Vorgehen zur Bekämpfung der Pandemie.



Lauterbach (SPD) unterstützt die sich abzeichnende Verschärfung und Verlängerung der Corona-Maßnahmen. „Sonst kommen wir nicht hin“, sagte er. Ausnahmen an Weihnachten müssten aber möglich sein. „Wir müssen unsere Maßnahmen ja auch vermitteln“, sagte Lauterbach.

Um ein gemeinsames Weihnachtsfest zu ermöglichen, sollten sich alle „zusammennehmen“, empfahl der Mediziner. Konkret bedeute das„Das Geschenk müssen wir selbst sein und nicht das, was wir mitbringen“, sagte Lauterbach.Weihnachten dürfe den Menschen nicht als das Fest in Erinnerung bleiben, an dem sie Angehörige wegen des Virus verloren haben, warnte er. (dpa, AFP)