Der Freistaat Bayern will sich spätestens Ende Mai von der Impf-Priorisierung lösen. Dann soll möglichst schnell allen in Frage kommenden Menschen ein Impfangebot gemacht werden, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Einige der 100 Impfzentren in Bayern seien schon jetzt in Priorisierungsstufe 3, sagte Holetschek. (mehr dazu unten im Newsblog)

„Wir stellen fest, dass sich die Lage verschlimmert“: Frankreich setzt sämtliche Flugverbindungen mit dem besonders betroffenen Brasilien aus .

Die britische Variante des Coronavirus , B.1.1.7, führt zwei Studien zufolge nicht zu schwereren Covid-19-Erkrankungen als andere Mutanten.

Der Tagesspiegel zeigt die aktuellen Zahlen der Corona-Pandemie live in Karten und Grafiken. Demnach gibt es Stand Dienstagmorgen 262.300 aktive Fälle in Deutschland.

