Brandsätze beschädigen Impfzentrum in Italien In der norditalienischen Stadt Brescia haben zwei Brandsätze Schaden an einem Corona-Impfzentrum angerichtet. Wie die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete, gab es bei dem Angriff am frühen Samstagmorgen keine Verletzten, die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Die Impfungen sollen dem Blatt zufolge weiter gehen. Die beiden Molotow-Cocktails seien unter anderem an der Wand eines Zeltes zerplatzt. Auf Fotos war dort ein großer Brandfleck zu sehen.



Die Polizei sichtete Medienberichten zufolge die Bilder der umliegenden Überwachungskameras. Zu der Tat bekannt hatte sich zunächst niemand. Der Präsident der Region Lombardei, in der Brescia liegt, äußerte sich auf Facebook und sprach von einem „niederträchtigen Angriff“. Vor rund zwei Wochen wurde in der Hauptstadt Rom die Eingangstür des Obersten Gesundheitsinstituts in Brand gesteckt, das etwa maßgeblich an den Analysen rund um das Coronavirus beteiligt ist. Der genaue Grund dafür war nicht bekannt. (dpa)