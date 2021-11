Ramelow sieht „emotionale Widerstandssituation“ bezüglich Corona

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht angesichts der Corona-Lage eine „emotionale Widerstandssituation“ bei Teilen der Bevölkerung seines Bundeslandes. Dies sei für ihn eine neue Erfahrung, sagte er am Sonntag im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Traditionell sei die Zustimmung zu Impfungen in Ostdeutschland höher als in Westdeutschland.

Die Skepsis gegenüber der Pandemie habe sich „mit den wildesten Verschwörungstheorien“ verbunden, „von QAnon bis zu sonst irgendwas“, so der Ministerpräsident. „Das ging los mit Pegida. Dann ging es um Flüchtlinge und die Frage von Fremdenfeindlichkeit.“ Im Zuge der Pandemie hätten viele Menschen, die vorher etwa eine verpflichtende Masernimpfung gefordert hätten, offenbar umgedacht. „Wenn ich heute das Wort Impfzwang im Zusammenhang mit Corona in den Mund nehmen würde, wäre der Aufschrei riesengroß.“

Menschen, die ihm „gut bekannt“ seien, hätten ihm ernsthaft gesagt: „Wer sich impfen lässt, ist ein Jahr später tot“, berichtete Ramelow. Dabei handele es sich nicht um Fremde oder Menschen, die schon vorher zu Verschwörungsglauben geneigt hätten. „Auf einmal sind sie da und alltäglich fassbar. Ein Drittel der Bevölkerung ist auf einmal in so einem Bereich unterwegs.“ Wenn diese Menschen nicht am eigenen Leib oder in ihrer Familie erlebten, welche Bedrohung von Covid-19 ausgehe, „dann kann ich als Politiker sagen, was ich will“.

Am ehesten könne man Menschen im persönlichen Gespräch überzeugen, sagte der Ministerpräsident. Wenn er merke, dass er auf taube Ohren stoße, rate er seinem Gegenüber, sich beim eigenen Arzt zu informieren. Dagegen helfe es nichts, wenn „permanent die gleichen Talkshows“ zu Maßnahmen wie Schulschließungen liefen - „ohne danach zu fragen, wie es eigentlich den Kindern dabei geht oder wie das mit der Bildung dann funktioniert und wie soziale Bildung, also das Miteinander auf einmal unter die Räder kommt“. (KNA)