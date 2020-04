Der Regionaldirektor der WHO für Europa, Hans Kluge, hat die Länder, in den die Zahlen der Neuansteckungen mit dem Coronavirus derzeit zurückgehen, aufgefordert, das Gesundheitssystem weiterhin bereitzuhalten für eine mögliche zweite Welle. Im ZDF-Morgenmagazin sagte Kluge, man sehe einen Rückgang in Westeuropa , in Osteuropa allerdings noch eine exponentiellen Anstieg.

"Was wir sehen ist, dass die Gesundheitssysteme, die schon vor der Pandemie am besten aufgestellt waren, jetzt auch am besten damit zurechtkommen", sagte er mit Blick auch auf Deutschland. Die Bevölkerung als Ganzes müsse aber anerkennen, "dass sie für eine längere Zeit mit der Pandemie leben wird."

Die Lockerungen müssten schrittweise vorgehen, so der WHO-Regionalchef, damit die Gesundheitssysteme mit eventuellen neuen Ausbrüchen zurechtkommen könnten.

Darauf angesprochen, dass der WHO nicht zuletzt von den US eine zu große Nähe zu China vorgeworfen werde, sagt Kluge: "Zuallererst ist die WHO eine Mitgliedsorganisation. Das heißt, wir arbeiten mit allen Mitgliedsstaaten zusammen." Seit dem 31. Dezember habe man sich von China über die Entwicklung des neuartigen Virus täglich auf dem Laufenden halten lassen.

"Alle sollten ehrlich sein und sagen, dass die Welt als Ganzes überrascht war über das Ausmaß der Pandemie. Sie richtet eine Zerstörung an, die wir so nie kannten", so Kluge.

Die WHO sei keine Organisation, die als Polizei agiert. "Wir sind dafür da, praktisches Know-How auszutauschen." China sei wie alle mehr als 190 Mitgliedsstaaten immer aufgefordert, die Informationen, die es liefert, zu validieren.

Dass die USA jetzt ihre Unterstützung einstellten, sei schwierig und für solche Debatten sei nicht der richtige Zeitpunkt. "Wir haben gelernt in dieser Pandemie, dass wir solidarisch sein müssen", sagt Kluge. "Die USA, vor allem die Bevölkerung, haben die WHO sehr lange unterstützt und ich hoffe, dass dies weitergehen wird." Es sei wichtig, eine starke WHO zu haben, so der Regionaldirektor für Europa. "Wir werden in einer neuen Normalität leben."