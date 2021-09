Das RKI meldet am Samstagmorgen eine 7-Tage-Inzidenz von 80,7 (Vortag: 80,2, Vorwoche: 72,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten 10.835 Corona-Neuinfektionen an einem Tag (Vorwoche: 10.303).Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 22). (mehr dazu im Newsblog).

Mehr zur Corona-Pandemie:

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) spricht sich für ein zügiges Ende der Corona-Hilfen für Unternehmen aus. „Ziel muss die schnelle Rückkehr zur normalen Wirtschaft sein“, sagte Laschet den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

spricht sich für ein zügiges Ende der Corona-Hilfen für Unternehmen aus. „Ziel muss die schnelle Rückkehr zur normalen Wirtschaft sein“, sagte Laschet den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Um die Impfquote schnelle zu steigern, gehe es jetzt „vor allem darum, die noch Unentschlossenen zu erreichen“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen . „Hier sollte der Hauptfokus der Anstrengungen liegen, noch vor den Auffrischimpfungen.“

. „Hier sollte der Hauptfokus der Anstrengungen liegen, noch vor den Auffrischimpfungen.“ Der Tagesspiegel zeigt die aktuellen Zahlen der Pandemie live in Karten und Grafiken. Demnach gibt es Stand Samstagmorgen 140.678 aktive bestätigte Fälle in Deutschland.

Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.