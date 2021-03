Trotz des derzeitigen Mangels an verfügbaren Corona-Vakzinen in Deutschland rechnet Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mit einer rasanten Beschleunigung der Impfkampagne in den kommenden Wochen. Bereits im April werde es "viele Millionen" Impfstoffdosen pro Woche geben, sagte Scholz am Dienstag im ZDF. "Im Juni, Juli werden wir eine Situation haben, in der vielleicht zehn Millionen Impfdosen pro Woche verimpft werden können."



"In den nächsten Wochen und Monaten wird es immer mehr Impfstoff geben", prognostizierte Scholz. Beim Impfgipfel am Freitag müsse es deshalb vor allem darum gehen, die "große logistische Operation" vorzubereiten, in der möglichst viele Bürger möglichst schnell geimpft werden sollten. Die Entscheidung seines Kabinettskollegen Jens Spahn (CDU), die Impfungen mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca auszusetzen, verteidigte der Finanzminister.



Zwar gebe es in der Expertenlandschaft noch andere Meinungen zu der vorläufigen Einstellung der Astrazeneca-Impfungen. Sich über die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts hinwegzusetzen, "wäre aber ein ganz schwerer Fehler" gewesen - "zumal es ja, wenn es gut geht, nur um wenige Tage geht", argumentierte Scholz. Er hoffe auf ein "positives Signal" der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) am Donnerstag. (AFP)