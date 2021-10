Italiens Regierungschef bedankt sich für deutsche Hilfen in der Corona-Pandemie

Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Rom hat sich Italiens Ministerpräsident Mario Draghi für die deutsche Hilfe in der Corona-Pandemie bedankt. "Ich bin ihr ganz persönlich dankbar für den regelmäßigen Austausch, zu dem es in diesem schwierigen Jahr zwischen uns beiden gekommen ist", sagte der Regierungschef am Donnerstag.

Während der akuten Phase der Pandemie habe Merkel eine Versorgung italienischer Patienten in deutschen Krankenhäusern in die Wege geleitet. "Das war etwas, was uns wirklich sehr bewegt hat." Die Kanzlerin habe auch eine "entscheidende Rolle" bei der Schaffung des Programms "Next Generation EU" gespielt, das Italien Hilfen in Milliarden-Höhe zum Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie gewährt.

Draghi bezeichnete den Fonds als ein "greifbares Zeichen der Solidarität der EU den Ländern gegenüber, die am meisten von der Pandemie betroffen waren". "Wir sind diejenigen, die den Löwenanteil des Programms bekommen haben - 191 Milliarden - somit sind wir auch diejenigen, die die größte Verantwortung tragen", betonte der italienische Regierungschef. Es handle sich um eine "außergewöhnliche Chance" für Italien. Die Kanzlerin erwiderte, sie habe Vertrauen, "dass Italien dieses Geld jetzt in sehr guter Weise ausgibt, um für das Land und die Menschen in dem Land etwas zu erreichen". (AFP)