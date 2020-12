Erste US-Amerikaner gegen Covid-19 in New York geimpft

Am Montag haben sich die ersten US-Amerikaner in New York City gegen eine Covid-19-Erkrankung impfen lassen. Die erste Impfung fand um 9 Uhr morgens Ortszeit in dem Krankenhaus „Long Island Jewish Medical Center“ im New Yorker Bezirk Queens statt. Der Fernsehsender CNN übertrug die Impfung live.

Die erste Spritze erhielt die Krankenschwester Sandra Lindsay von der Intensivstation der Klinik. „Ich möchte öffentlich Vertrauen schaffen, dass die Impfung sicher ist“, sagte Sandra Lindsey nach der Impfung. „Wir erleben eine Pandemie, wir müssen alle unseren Teil beitragen. Ich möchte jeden ermutigen, sich impfen zu lassen.“



Die Impfungen fanden statt, nachdem die USA am Freitag eine Notfallzulassung für den Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer ausgesprochen hatten. Mittlerweile sind knapp 300.000 Menschen in den USA an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, so viele wie in keinem Land auf der Welt. (Tsp, Reuters)