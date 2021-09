Bild: Martin Schutt/dpa

Mehr Attacken auf Thüringer Impfzentren als bisher bekannt In Thüringen sind nach Polizeiangaben mehr Impfzentren und mit der Corona-Impfung beschäftigte Einrichtungen das Ziel von Attacken geworden als bisher bekannt. Eine am Dienstag in Erfurt auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes vorgelegte Aufstellung der Landespolizeidirektion listete seit Februar zehn Vorkommnisse auf. Dabei reicht das Spektrum von Würfen mit Farbbeuteln über Diebstahl bis hin zu schriftlichen Drohungen und tätlichen Angriffen.



So hätten im April Unbekannte am Geraer Impfzentrum Plakate und Aufkleber mit impfkritischen Aussagen angebracht. In Pößneck wurden laut Polizei Werbebanner für die Impfkampagne zerstört. Dazu sei zuvor in einem Telegram-Kanal aufgerufen worden. Im August habe ein Sicherheitsmitarbeiter im Sonneberger Impfzentrum einem „dem Vokabular der Reichsbürgerszene“ entsprechenden Drohbrief der Polizei übergeben. An einem Nordhäuser Impfzentrum seien die Außenrollos von acht Fenstern und der Eingangstür vermutlich durch Fußtritte beschädigt worden. In Gera habe zudem Anfang September ein Mann ein mobiles Impfteam angegriffen, so ein Polizeisprecher.



Seit Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus hat es laut einer epd-Umfrage in den Bundesländern Angriffe auf Impfzentren und Störungen von Impfaktionen gegeben. Meistens handelte es sich dabei um Sachbeschädigungen, vor allem Schmierereien. Es gab aber auch Drohungen, Beleidigungen, Diebstähle, körperliche Angriffe und eine Brandstiftung - bundesweit mindestens 190 polizeilich relevante Fälle. Die meisten davon wurden in Bayern und Sachsen registriert. (epd)