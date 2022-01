Kabinett beschließt Corona-Verordnung: Geboosterte müssen ab Samstag nicht mehr in Quarantäne

Das Bundeskabinett hat die Corona-Quarantäne neu regelt. Die Verordnung wurde am Mittwoch beschlossen. Mit ihr solle künftig gelten: „Wer geboostert ist, muss selbst als Kontaktperson bei einer Infektion nicht mehr in Quarantäne“, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch. Dies gelte auch für die Omikron-Variante. Damit machten Booster-Impfungen gleich doppelt Sinn: „Es macht den Alltag leichter. Und es schützt vor Infektion oder schwerer Erkrankung.“

Bund und Länder hatten die Neuregelungen in der vergangenen Woche grundsätzlich vereinbart. Die Ausnahmeverordnung soll an diesem Donnerstag in den Bundestag kommen, am Freitag soll sich der Bundesrat abschließend damit befassen. In Kraft treten soll sie voraussichtlich am Samstag. Umgesetzt werden die Regeln dann von den Ländern.

Laut der Verordnung sollen Absonderungszeiten generell verkürzt werden. Dafür soll auch das Robert Koch-Institut am Freitag aktualisierte Empfehlungen veröffentlichen. In einem Entwurf empfiehlt das RKI, Quarantäne und Isolierung an einer „Sieben-Tage-Regel“ auszurichten: Sie könnten nach sieben Tagen enden, wenn man sich mit einem PCR- oder Schnelltest „freitestet“. Ohne Test sollen sie künftig zehn Tage dauern.

Die Regelungen sollen unabhängig von der Virusvariante gelten. Bisher können Quarantäne und Isolierung je nach Variante, Impf- und Genesenenstatus bis zu 14 Tage dauern. Wenn es sich etwa um Omikron handelt, gibt es auch für Geimpfte keine Ausnahmen.

Für Beschäftigte in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen soll die Isolierung ebenfalls sieben Tage lang gelten. Für sie ist aber nur eine „Freitestung“ mit PCR-Ergebnis vorgesehen und sie müssen zuvor 48 Stunden symptomfrei sein. Für Kinder in Schulen und Kitas soll die Quarantäne als Kontaktperson fünf Tage dauern, mit abschließendem PCR- oder Schnelltest.

Die Quarantäne-Verkürzungen sollen wichtige Versorgungsbereiche auch für den Fall stark steigender Infiziertenzahlen am Laufen halten. (dpa)