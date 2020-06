Wegen der Corona-Krise will der Bund in diesem Jahr Rekordschulden von rund 218,5 Milliarden Euro aufnehmen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant mit einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62,5 Milliarden Euro, wie am Montag aus dem Finanzministerium verlautete (mehr dazu im Live-Blog unten).

Arbeitslose in Deutschland könnten einer Auswertung von Versichertendaten zufolge ein höheres Risiko haben, wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. „Dass Armut und Gesundheit zusammenhängen, wissen wir seit langem“, sagte der verantwortliche Autor, Prof. Nico Dragano von der Uniklinik Düsseldorf.

Seit heute gelten in fast allen EU-Staaten keine Reisewarnungen und Grenzschließungen mehr. Das gilt für alle Mitgliedsländer außer Finnland, Schweden, Norwegen und Spanien. An der Grenze zu Dänemark bildeten sich an mehreren Übergängen kilometerlange Staus.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland am Montag rund 6300 aktive Coronafälle. Im 7-Tage-Mittel stecken sich pro Tag 330 Menschen neu mit dem Virus an. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 7,9 Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus und mehr als 434.000 Tote.





