Ein Schweizer Immunologe hat nach eigenen Angaben einen Impfstoff-Kandidaten gegen Corona entwickelt, der nach erfolgreichen Prüfungen möglicherweise noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen könnte. Martin Bachmann vom Universitätsspital Bern will die nötigen Studien und Genehmigungsverfahren so schnell durchlaufen, dass er schon im Oktober Massenimpfungen in der Schweiz für möglich hält.

Der Ministerpräsident von Niedersachsen hat das Vorpreschen einiger Länder beim Thema Maskenpflicht in der Corona-Pandemie kritisiert. „Ja, es nervt mich schon“, sagte Stephan Weil am Abend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. „Eigentlich gibt es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht, mit Ausnahme natürlich, dass es einen gewissen öffentlichen Druck gibt.“

Die von US-Präsident Donald Trump wegen der Coronavirus-Pandemie geplante Aussetzung der gesamten Einwanderung in die Vereinigen Staaten soll mindestens 60 Tage dauern. Vor Ablauf dieses Zeitrahmens solle eine mögliche Verlängerung der Maßnahme geprüft werden, sagte Trump. Er begründete die Maßnahme damit, dass die Jobs von US-Bürgern geschützt werden sollten. (mehr im Newsblog).

Die aktuellen Zahlen: Die Universität Johns Hopkins in Baltimore zählt am Dienstag weltweit mehr als 2,5 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle und mehr als 177.000 nachgewiesene Covid-19-Tote. Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland derzeit mehr als 148.000 nachgewiesene Infektionsfälle und mehr als 5000 Tote.

Hintergründe zum Coronavirus: