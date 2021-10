Brasiliens Präsident Bolsonaro findet Fragen zu Corona-Toten langweilig

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro kann Fragen zu den Corona-Toten nicht mehr hören. Er wolle nicht mit Fragen über die vor wenigen Tagen erreichte Schwelle von über 600.000 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid 19 gelangweilt werden, sagt er bei einem öffentlichen Auftritt an einem Strand in Guaruja im Bundesstaat Sao Paulo. "In welchem Land sind keine Menschen gestorben? Sag's mir!" antwortet er einem Reporter auf eine Frage nach den Corona-Toten. "Ich bin nicht hergekommen, um mich zu langweilen." In Brasilien sind nach offiziellen Angaben 601.011 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Nach den USA und Indien verzeichnet das größte und bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas zudem mit fast 22 Millionen Fällen die meisten Infektionen. In Brasilien leben 210 Millionen Menschen; das Land ist 24 mal so groß wie Deutschland.



Bolsonaro hat das Coronavirus von Anfang an verharmlost und Schutzmaßnahmen sowie Einschränkungen abgelehnt. Auch den Sinn von Impfungen zieht er in Zweifel und hat mehrmals betont, dass er selbst noch nicht gegen Corona geimpft sei. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum Corona-Krisenmanagement seiner Regierung läuft.



Mehrmals demonstrierten in den vergangenen Monaten Zehntausende gegen Bolsonaro. Am Freitag wurden am Strand der Copacabana in Rio de Janeiro - organisiert von der Nichtregierungsorganisation „Rio de Paz“ - für die Corona-Opfer symbolisch 600 weiße Tücher aufgehängt. (Reuters, dpa)