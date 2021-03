Streit über Schulen in NRW: „Kinder sind das größte Ansteckungsrisiko“ In Nordrhein-Westfalen werden in der Pandemie immer mehr Stimmen laut, die vom Land eine erneute Schließung der Schulen fordern. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal kritisierte das Festhalten an der Rückkehr aller Jahrgänge an die Schulen seit Montag als zu riskant. Die Ausgabe des Astrazeneca-Impfstoffs zu stoppen und gleichzeitig die Klassenräume wieder für alle Schüler im Wechselmodus tageweise zu öffnen, sei „nicht nachvollziehbar“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im WDR-Morgenecho.



„Die britische Variante hat das Ruder des Infektionsgeschehens übernommen“, sagte Westphal. „Und das ändert alles.“ Die Übertragungsrate der Kinder in den Familien liege bei 100 Prozent. Insofern sei eine Koppelung an einen bestimmten Inzidenz-Wert, etwa 100, nicht mehr richtig. Die Lage sei dynamisch. Deshalb müsse man auch schnell reagieren. „Wir sehen jetzt: Kinder sind das größte Ansteckungsrisiko.“







Ein Orientierung an der Inzidenz sei rückwärtsgerichtet. „De facto geht es darum, dass Kinder fünf Tage bis zu den Osterferien in die Schulen kommen“, befand Dortmunds Oberbürgermeister und schob die Frage nach: „Ist das jetzt die große Bildungsgerechtigkeit? Gemessen an dem Risiko, das wir uns damit einhandeln, ist das nicht verantwortlich.“ Auch Duisburg hatte seine Schulen schließen wollen. Das Land stoppte aber beide Kommunen am Dienstag. Schon zuvor hatten mehrere Kreise die Schulöffnungen zurücknehmen wollen, waren aber am Veto aus Düsseldorf gescheitert.



Der Gesundheitsminister des Landes, Karl-Josef Laumann (CDU), betonte am Mittwoch im WDR: Der Grundsatz laute, dass Unterricht in den Klassenräumen in Präsenz stattfinden solle, soweit das vertretbar sei. Bei einer Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen werde eine Verschärfung der Maßnahmen geprüft. Dortmund habe am Dienstag bei einem Wert von 72 gelegen und zudem kein „Gesamtkonzept“ vorgelegt.



Der Dortmunder OB warf Laumann vor, wenn er mit Inzidenzen argumentiere, „dann argumentiert er rückwärts“. Die Zahlen klettern stetig, in Dortmund und auch landesweit. Duisburgs Krisenstab betonte, die Infektionen an den Schulen hätten in der vergangenen Woche „spürbar zugenommen“. Die Dynamik müsse durchbrochen werden.



Sogar in Münster - bisher stets mit niedrigen Zahlen - kletterten die Infektionswerte. Derzeit infizieren sich vor allem viele Kinder, sagte Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer den „Westfälischen Nachrichten“. Die aktuell infizierten Münsteraner seien deutlich jünger als noch vor wenigen Monaten. Der Anteil der Kinder bis neun Jahren am Infektionsgeschehen sei zuletzt hoch aufgefallen. Grund für den Anstieg sei die ansteckendere britische Virusvariante B.1.1.7. (dpa)