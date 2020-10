Schweiz: Krankenhaus-Kapazitäten werden knapp Das Schweizer Gesundheitssystem kämpft mit der zunehmenden Zahl von Patienten, die nach einer Ansteckung mit dem Virus erkrankt sind. Angesichts von Infektionsraten, die weit über denen in Deutschland und Italien liegen, könnten in zehn Tagen die Krankenhaus-Kapazitätsgrenzen erreicht werden, warnen Experten. Bereits jetzt werden Mediziner im Ruhestand reaktiviert und Krankenhaus-Abteilungen ohne Bezug zur Pandemie geschlossen.

Derzeit werden in der Schweiz 167 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Die Schweiz verzeichnete am Dienstag mehr als 600 Fälle pro eine Million Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit gehört das Land mit seinen rund 8,6 Millionen Einwohnern zu den am schlimmsten betroffenen Ländern in Europa. Deutschland verzeichnet beispielsweise nur rund 130. Nahezu jeder vierte Corona-Test war in der Schweiz am Dienstag positiv. (Reuters)