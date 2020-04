Bisher war klar: Kinder infizieren sich ähnlich häufig wie Erwachsene mit dem neuartigen Coronavirus, erkranken aber seltener an der von Sars-Cov-2 ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Unklar war allerdings bislang, wie infektiös Kinder sind, wenn sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Nun wurde festgestellt: Kinder entwickeln im Rachen genauso viele Viren wie Erwachsene und sind somit genauso ansteckend. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Berliner Charité, die am Mittwochabend veröffentlicht wurde.

Virologe Christian Drosten, der auch an der Studie beteiligt war, veröffentlichte auf Twitter eine Grafik, die die Viruslast der verschiedenen Altersgruppen zeigt (y-Achse). „Kein signifikanter Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen“, schrieb Drosten dazu.

Diese Erkenntnis dürfte die Kita- und Schulöffnungsdebatte neu anheizen. Denn wenn Kinder mit dem Coronavirus infiziert sind, aber keine Symptome zeigen, könnten sie die Viren unbemerkt weiter verbreiten.

Die Forschergruppe schreibt: „Was die unbegrenzte Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten angeht, müssen wir in der gegenwärtigen Situation, in der immer noch ein Großteil der Bevölkerung nicht immun ist und die Übertragung allein durch nicht-pharmakologische Maßnahmen niedrig gehalten werden muss, äußerste Vorsicht walten lassen.“

Forscher warnen vor uneingeschränkter Kita- und Schulöffnung

Die Wissenschaftler schlussfolgern: „Wir warnen vor einer uneingeschränkten Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten in der aktuellen Situation. Kinder könnten genauso infektiös sein wie Erwachsene.“

[Mehr zum Thema: Schulöffnungen könnten zu einem drastischen Anstieg der Infektionen führen, warnen Forscher]

Gleichzeitig geben die Wissenschaftler aber auch zu Bedenken, dass symptomfreie Kinder, weniger Husten und somit weniger infektiöses Material verbreiten würden. Ein Gefahrenfaktor sei jedoch der enge Körperkontakt - etwa beim Spielen.

Für die Untersuchung wurden insgesamt 3712 Infizierte verglichen, die seit der ersten Testung im Januar 2020 bis zum 26. April an der Berliner Universitätsklinik erfasst wurden. Davon waren 37 Kinder im Kindergartenalter, 16 Grundschüler und 74 Jugendliche, die auf weiterführende Schulen gehen. Insgesamt wurden also 127 Kinder untersucht. Das scheint wenig - weltweit wurden den Berliner Wissenschaftlern zufolge jedoch lediglich erst 1065 Kinder positiv getestet.

[Alle aktuellen Entwicklungen in Folge der Coronavirus-Pandemie finden Sie hier in unserem Newsblog. Über die Entwicklungen speziell in Berlin halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.]

Dass Kinder keine oder nur minimale Symptome zeigen, aber doch Überträger von Sars-Cov-2 sein können – also messbar Virenmaterial ausscheiden – haben schon Studien im März nahegelegt. Eine rückblickende Studie mit Betroffenen in Wuhan kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder sich genau so häufig ansteckten wie Erwachsene. Zudem gibt es immer mehr Nachweise zu Verläufen, in denen Kinder deutliche Symptome zeigen. Auch Todesfälle sind dokumentiert.

Am Donnerstag beraten Bund und Länder über weitere Lockerungen

In einer Studie, die dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt, haben Wissenschaftler in einer Modellierung berechnet, wie sich Schulöffnungen auf Berlin auswirken könnten. Das Ergebnis: Die Öffnungen könnten zu einem drastischen Anstieg der Infektionen führen. Die Modellierung wurde von der internationale Forschergruppe Mocos (Modelling Coronavirus Spread) durchgeführt.

[Alle wichtigen Updates des Tages zum Coronavirus finden Sie im kostenlosen Tagesspiegel-Newsletter "Fragen des Tages". Dazu die wichtigsten Nachrichten, Leseempfehlungen und Debatten. Zur Anmeldung geht es hier. ]

Am Donnerstag berät sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zu weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die Erkenntnisse der Berliner Wissenschaftler könnten direkten Einfluss auf die Gespräche nehmen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek stellte bereits vorab klar, dass sie für den Schulbetrieb mit Beschränkungen bis in das nächste Schuljahr hinein rechnet. „Die Ausnahmesituation wird bis weit in das nächste Schuljahr andauern“, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Mehr zum Thema Entscheidend für die Öffnung von Kitas und Schulen Sind Kinder keine oder eine unterschätzte Gefahr?

„Erst wenn große Bevölkerungsgruppen geimpft sind, werden wir zum gewohnten Unterricht zurückkehren“, sagte Karliczek. Bis dahin werde es eine Mischform von Präsenzunterricht und digitalem Unterricht geben.