Maskenpflicht an ersten beiden Schultagen in Sachsen-Anhalt

Im neuen Schuljahr 2020/2021 müssen Schüler in Sachsen-Anhalt nur an den ersten beiden Schultagen einen Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude tragen. Während des Unterrichts gilt keine Maskenpflicht, individuelle Absprachen sind aber möglich, wie die Landesregierung am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Sachsen-Anhalts Schulen starten am 27. August mit dem Regelbetrieb in das neue Schuljahr.



Oberstes Ziel sei es, eine unkontrollierte Infektionsausbreitung und damit Schulschließungen zu verhindern, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Die Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt seien derzeit die zweitniedrigsten in Deutschland. Haseloff sagte, die Verantwortung liege bei den Schulen vor Ort. Sie könnten am besten bewerten, welche Maßnahmen ergriffen werden müssten. „Wir wollen einen möglichst flächendeckenden Regelbetrieb sicherstellen“, erklärte Bildungsminister Marco Tullner (CDU).



Zum Schulbeginn muss bis zum 31. August von Schülern oder Sorgeberechtigten eine Versicherung unterzeichnet werden, dass die Infektionsschutzmaßnahmen des Hygieneschutzplanes zur Kenntnis genommen wurden. Daher gilt für die ersten beiden Schultage noch eine Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts. Die Schulleiter entscheiden, ob alle Personen innerhalb des Schulgebäudes, jedoch nicht während des Unterrichts, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen spätestens innerhalb von 72 Stunden nach Rückkehr sich testen lassen. (epd)