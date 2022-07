Manche Menschen erhalten derzeit von der Corona-Warn-App oder CovPass-App die Warnnachricht, ihr digitales Impfzertifikat laufe demnächst ab. Das hat technische Gründe.

Für die Nachweiskontrolle wird ein gültiges Zertifikat benötigt. Die Kontrolle mag derzeit in vielen Ländern nicht stattfinden, doch diese Situation kann sich ändern.

Wie Sie ihren Impfnachweis ganz einfach in der App aktualisieren und was Sie dabei beachten sollten, verraten wir Ihnen.

Warum laufen die digitalen Impfzertifikate ab?

Wichtig: Beim Ablaufen geht es um die technische Gültigkeit des Nachweises. Diese wurde bei der Einführung des digitalen Impfzertifikats auf 365 Tage begrenzt.

Bei einer Überprüfung des Zertifikats mittels einer Scan-App würde der Nachweis also ungültig erscheinen, obwohl die Immunisierung rechtlich noch gilt. Damit Nutzer ihren digitalen Impfstatus rechtzeitig aktualisieren können, verschicken die Corona-Apps 28 Tage vor Ablauf eine Mitteilung. Aktuell und in den kommenden Wochen betrifft das Menschen, die im Sommer 2021 geimpft wurden.

Wie aktualisiere ich meinen digitalen Impfnachweis?

Die Auffrischung des digitalen Impfpasses geht dabei relativ einfach. Ein Besuch beim Arzt oder in der Apotheke ist nicht nötig. In der Corona-Warn-App hat man bis zu 90 Tagen nach dem Ablaufen Zeit.

Die Funktion „Zertifikate erneuern“ findet sich in der Zertifikateübersicht unter der Kachel „Status-Nachweis“. Sollte ein Zertifikat aktuell ohnehin nicht verwendet werden, weil stattdessen zum Beispiel das Zertifikat zur dritten Impfung das aktuelle ist, muss nichts getan werden.

Für die Aktualisierung des digitalen Impfzertifikats müssen Sie nicht zur Apotheke gehen. Foto: picture alliance/dpa

Welche Vorschriften gelten bei Reisen im Ausland?

Um das Reisen im europäischen Raum zu erleichtern, hat die Europäische Union einheitliche Standards für digitale Impfzertifikate eingeführt. Gemäß der entsprechenden EU-Verordnung behalten EU-Impfzertifikate ohne Auffrischungsimpfung bis zu 270 Tage lang ihre Gültigkeit.

Genesenenzertifikate sind wiederum laut EU-Vorschrift höchstens 180 Tage nach dem Tag des ersten positiven Testergebnisses gültig. Die Mitgliedsstaaten können diese Regel aber jeweils anpassen.

Tipp: Vor der Einreise lässt sich auf der Seite „Re-open EU“ prüfen, ob das jeweilige Zielland Einreisebeschränkungen erhebt oder nicht. In den Corona-Apps kann wiederum sehr einfach nachgeschaut werden, ob das jeweilige Zertifikat im Zielland gültig ist. In der Corona-Warn-App geht man auf einen Nachweis und dann unten auf „Reisegültigkeit prüfen“. In der CovPass-App steht oben „Gültigkeit prüfen“.

In Deutschland braucht es bald den Booster für die vollständige Impfung

Nun zu den gesetzlichen Regeln innerhalb Deutschlands. Gilt man bisher noch mit zwei Impfungen (oder einer Impfung plus durchgemachter Infektion) als „vollständig geimpft“, ist ab 1. Oktober 2022 eine dritte Impfung erforderlich (oder zwei Impfungen plus durchgemachter Infektion).