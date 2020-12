US-Gesundheitsexperten rechnen mit 100.000 weiteren Corona-Toten binnen eines Monats

In den USA sind mittlerweile mehr als 300.000 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben, so viele wie in keinem anderen Land auf der Welt. US-amerikanische Gesundheitsexperten befürchten laut New York Times bereits 100.000 weitere Corona-Tote binnen eines Monats.

Die ersten 100.000 Corona-Toten in den USA wurden demnach Ende Mai gezählt, weitere vier Monate später starben nochmals 100.000 Menschen und drei Monate später genauso viele – in immer kürzerer Zeit sind also immer mehr Menschen gestorben. „Es haut mich um, dass es so viel schlimmer ist als ich erwartet habe“, sagte Ashish Jha, der Arzt und Dekan der „Brown University's School of Public Health“ der New York Times.