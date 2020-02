Deutsche Kreuzfahrtschiff-Passagiere sollen zurückkehren

Nach dem Ende der Quarantäne auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" in Japan sollen nach dem Willen der Bundesregierung auch die Deutschen an Bord möglichst bald heimkehren können. "Wir bemühen uns intensiv darum, den nicht erkrankten und ausreisewilligen deutschen Passagieren der 'Diamond Princess' eine baldige Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen", hieß es am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.



Dazu stehe das Ministerium "in engem Austausch mit unseren europäischen Partnern". Die "Diamond Princess" war am 5. Februar wegen des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne gestellt worden. Von den ursprünglich rund 3700 Menschen an Bord infizierten sich mindestens 542 mit dem Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, einige Testergebnisse stehen allerdings noch aus.



Nach Angaben der Reederei waren acht Deutsche an Bord des Schiffes. Vergangenen Sonntag teilte das Auswärtige Amt mit, auch zwei Deutsche hätten sich infiziert. Am Montag hieß es aus dem Ministerium, dass es eine Rückholung der Deutschen prüfe. Großbritannien und Italien haben bereits eine Rückholaktion für ihre Bürger angekündigt, die USA flogen am Montag rund 300 US-Passagiere der "Diamond Princess" aus.



Am Mittwoch endet der zweiwöchige Quarantänezeitraum auf dem Kreuzfahrtschiff, das in Yokohama vor Anker liegt. Menschen, bei denen das Virus nicht nachgewiesen wurde und die keinen engen Kontakt zu Infizierten hatten, sollen dann von Bord gehen dürfen. Das gilt nach Behördenangaben für etwa 500 Menschen.



Für die übrigen verlängert sich die Quarantäne. Nachweislich Infizierte werden in Krankenhäusern isoliert. (AFP)