Der Ausbruch eines Coronavirus in China weitet sich aus. Am Montag waren aus der Stadt Wuhan in Zentralchina etwas mehr als 200 Erkrankungsfälle gemeldet. Allein über das Wochenende sind 136 hinzugekommen. Neun Menschen sind nach Angaben der Behörden in „kritischem Zustand“. Vier Menschen sind an dem Virus gestorben. Bei dem bislang letzten gemeldeten Todesfall handelt es sich um einen 89-jährigen Mann, der am Sonntag in Wuhan verstarb. Nach Behördenangaben litt er zusätzlich unter einer Herzerkrankung und Diabetes. Zudem wurde das Virus bei mindestens 15 Krankenhausangestellten in Wuhan nachgewiesen, wo das Virus Ende Dezember ausgebrochen war. Demnach gibt es unter den medizinischen Angestellten einen weiteren Verdachtsfall.

Außerhalb Wuhans wurde das Virus bei zwei Personen in Peking und einer in Shenzen, der Metropole in Südchina, nachgewiesen. Insgesamt vier Fälle wurden aus Thailand, Japan und Südkorea gemeldet, alle soweit bekannt bei Personen, die sich in Wuhan aufgehalten hatten. Internationale Experten haben allerdings Zweifel angemeldet, ob die veröffentlichten Zahlen der Realität entsprechen.

Um was für einen Erreger es sich handelt

Das Virus, von der Weltgesundheitsorganisation bislang „2019-nCoV“ benannt, gehört wie Sars und das gelegentlich in Nahost auftretende Mers zur Familie der Coronaviren. Es befällt obere und untere Atemwege und kann Lungenentzündungen auslösen. Bisher stammen Patienten aus fast allen Altersgruppen, Männer und Frauen sind in etwa gleich häufig betroffen. Auch viele normale Erkältungen werden durch – allerdings andere – Coronaviren, die meist nur die oberen Atemwege befallen, verursacht.

Bislang hängen wohl alle außerhalb Chinas detektierten Infektionsfälle mit Reisen der Erkrankten nach Wuhan zusammen. Bild: dpa

Ansteckungsgefahr

Diese Virengruppe gilt als deutlich weniger infektiös als etwa Grippeerreger (siehe Interview mit dem Virologen John Oxford). Ob das auch für 2019-nCoV gilt, ist nicht abschließend geklärt. Ob die derzeit bekannten Fakten auf eine besondere Virulenz hindeuten, ist bei Experten noch umstritten. Bis Montag war nicht einmal sicher nachgewiesen, dass das Virus überhaupt von Mensch zu Mensch übertragen wird. Dies gilt jetzt allerdings als nachgewiesen, auch aufgrund der Krankenhausangestellten, bei denen der Erreger nun nachgewiesen wurde.

Viele der Patienten haben sich aber offenbar auf einem Markt, wo Fisch und Fleisch angeboten wird, infiziert. Nach Informationen der Behörden hatten einige der jetzt Erkrankten aber keinen solchen Kontakt, was bereits auf Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch hinwies.

Schutz vor der Infektion

Jenseits Asiens sind bisher keine Fälle bekannt. Wer in Asien Märkte, wo rohes Fleisch und lebende Tiere verkauft werden, besucht, sollte ohnehin auf Hygiene achten. Diese ist generell gerade auch in der Grippesaison hilfreich zur Abwehr von allen möglichen Viren und auch Bakterien. Händewaschen mit Seife reduziert die Keimlast um mehrere Größenordnungen. Ungewaschene Hände, die möglicherweise kontaminierte Flächen oder Personen berührt haben, sollten den Schleimhäuten des Nase-Rachen-Raumes, zu denen auch das Auge zählt, fernbleiben. Von offensichtlich erkrankten hustenden und niesenden Personen sollte man sich fernhalten.

Die in Asien allgegenwärtigen Gesichtsmasken können das Infektionsrisiko senken, schon allein, weil es dann schwerer ist, unbewusst eine jener Schleimhäute zu berührten. Sie sind aber vor allem für Erkrankte sinnvoll, um andere zu schützen.

Symptome des Virus

Fieber, sonstige grippeartige Symptome, Kurzatmigkeit sind von Sars bekannt und soweit es dazu Informationen gibt, gilt dies auch für das neue Virus. Eine Lungenentzündung muss ärztlich, möglichst unter Zuhilfenahme von Röntgendiagnostik, festgestellt werden.

Behandlungsmöglichkeiten

Es existieren keine antiviralen Medikamente gegen Coronaviren. Patienten können nur symptomatisch und unterstützend behandelt werden, bei Lungenversagen auch intensivmedizinisch. Zudem ist etwa von Sars bekannt, dass häufig zusätzliche bakterielle Infektionen folgen. Diese können antibiotisch behandelt werden, was aber nur geschehen sollte, wenn sie sicher nachgewiesen sind.

In jüngerer Zeit wurden auch medizinische Daten veröffentlicht, die nahelegen, dass Antibiotika virale Infektionen noch verschlimmern können.

Wie positioniert sich die WHO?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat, so meldete die Deutsche Presse Agentur (dpa) am Dienstagmorgen, ihren Notfallausschuss einberufen. Die Experten sollen am Mittwoch darüber beraten, ob eine Gesundheitsnotlage ausgerufen werden soll, wie die WHO am Montag berichtete.

Diese unabhängigen Experten empfehlen auch Maßnahmen, die möglicherweise ergriffen werden sollten. Ruft die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand aus, empfiehlt sie damit schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche. Dazu können unter anderem Grenzkontrollen, das Einrichten von spezialisierten Behandlungszentren oder mögliche Impfungen medizinischer Fachkräfte gehören.