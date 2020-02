Erste Infektion südlich der Sahara weckt Ängste

Erstmals ist das Coronavirus in einem südlich der Sahara gelegenen Land bestätigt worden – eine Weltregion, die wegen ihrer kränkelnden Gesundheitssysteme als besonders anfällig gegenüber Epidemien gilt. Das Gesundheitsministerium Nigerias, des bevölkerungsreichsten afrikanischen Staats, teilte am Freitag mit, das Covid-19-Virus sei bei einem italienischen Staatsbürger festgestellt worden, der am 25. Februar von Mailand aus zu einer Beschäftigung in den westafrikanischen Staat geflogen war.

Schon seit Wochen warnt der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Thedros Adhanom Ghebreyesus, vor einem Übergreifen der Corona-Epidemie auf Afrika. Die dortigen Gesundheitssysteme seien einer Eindämmung der Ausbreitung des Virus nicht immer gewachsen, sagte der WHO Chef. Am Donnerstag sprach Thedros von einem „entscheidenden globalen Punkt“, an dem die Epidemie angekommen sei: Wenn die betroffenen Länder nicht schnell reagierten, könne die Seuche „außer Kontrolle“ geraten. Nigeria hatte sich während der westafrikanischen Ebola-Epidemie vor sechs Jahren allerdings einen Namen gemacht, als die Gesundheitsbehörden überraschend schnell und effektiv auf die Ankunft des Erregers in Nigeria reagierten. Vor Nigeria war das Covid-19-Virus bereits in zwei nordafrikanischen Staaten ausgemacht worden: In Ägypten und Algerien. (Johannes Dieterich)