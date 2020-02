Stadt außerhalb Hubeis schränkt Bewegungsfreiheit ein Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China ist erstmals in einer Stadt außerhalb der Provinz Hubei die Bewegungsfreiheit der Bewohner massiv eingeschränkt worden. In der Neun-Millionen-Einwohner-Metropole Wenzhou an der Ostküste Chinas dürfe nur noch ein Mensch pro Haushalt alle zwei Tage auf die Straße, um das zum Leben Notwendige einzukaufen, teilten die örtlichen Behörden am Sonntag mit. 46 Autobahn-Mautstellen der Stadt wurden derweil geschlossen.



Das neuartige Coronavirus war im Dezember in Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei, erstmals beim Menschen aufgetreten. In Hubei leben die meisten der Infizierten, einige Städte der Provinz mit Dutzenden Millionen Einwohnern wurden de facto unter Quarantäne gestellt.



Die Provinz Zhejiang, zu der Wenzhou gehört, ist nach Hubei die Provinz mit der höchsten Zahl an bestätigten Infektionen. In Wenzhou gibt es nach Behördenangaben 265 2019-nCoV-Patienten.



In ganz China wurden bis Sonntag mehr als 14.300 Infektionen bestätigt. 304 Patienten in der Volksrepublik starben an der Atemwegserkrankung. Infektionen wurden auch aus mehr als 20 weiteren Ländern gemeldet, darunter Deutschland. Zahlreiche Staaten ergriffen Maßnahmen zur Abschottung vor dem Virus aus China wie Einreiseverbote oder Grenzschließungen. (AFP)