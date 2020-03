Das Robert-Koch-Institut hat neue Zahlen zu den Infektionen in Deutschland vorgelegt. Sie zeigen: Die Infektion ist auch hierzulande weiter auf dem Vormarsch. Zugleich äußert sich RKI-Präsident Lothar Wieler optimistisch, was den Einsatz von Medikamenten für Erkrankte auch in Deutschland betrifft.

In der Schweiz ist eine erste Patientin aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die 74-jährige Frau sei eine Risikopatientin gewesen, hieß es seitens der Behörden, weil sie Vorerkrankungen hatte.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat nur wenige Stunden nach Bekanntwerden eines ersten Todesfalls in dem US-Bundesstaat den Notstand ausgerufen. In Italien sind inzwischen mehr als hundert Menschen am Coronavirus gestorben. Es gebe 107 bestätigte Todesopfer, teilte der italienische Zivilschutz am Mittwoch mit. Mehr als 3000 Menschen seien landesweit an dem Virus erkrankt. Bis Mitte März schließt Italien sämtliche Schulen im ganzen Land. Das bestätigte Schulministerin Lucia Azzolina.

In Berlin gibt es aktuell 13 bestätigte Fälle. Weltweit haben sich laut dem RKI inzwischen rund 90.900 Menschen in mehr in mehr als 75 Ländern nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Verfolgen Sie die Ereignisse zum Coronavirus in Berlin in einem eigenen Liveblog.

