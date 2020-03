Keine Sonderregelung für CDU-Parteitag im April

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will keine Ausnahmen von den Coronavirus-Regelungen für den CDU-Sonderparteitag am 25. April in Berlin. Für den Parteitag mit der Wahl des neuen Parteichefs könne es keine Sondergenehmigung geben, sagte Laschet, der bei dem Treffen als Bundesparteichef antreten will, am Dienstag in Düsseldorf. Es werde „zeitnah im April“ entschieden, wie man mit dem Parteitag in Berlin verfahre. (dpa)