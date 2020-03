Als Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie will der Bundestag von kommender Woche an keine Besuchergruppen mehr empfangen. Täglich kommen im Schnitt 6000 Besucher in den Bundestag. Einzelne Besucher könnten indes weiter im Bundestag empfangen werden.

In den Fraktionen wird zudem erwogen, bis Mitte oder Ende April keine Großveranstaltungen mehr durchzuführen. Veranstaltungen sollten ohne Publikum stattfinden und möglichst per Livestream übertragen werden, so ein Mitglied der Grünen auf Twitter. Nicht dringend notwendige Dienstreisen in Risikogebiete sollen nicht mehr genehmigt werden. (dpa)