Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt in Deutschland gerade offenbar viel schneller als in Italien. Innerhalb eines Tages notierte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 2800 neuen Fällen einen drastischen Anstieg um mehr als ein Drittel auf fast 11.000.

Die Zahl der Infektionen in Italien, wo inzwischen mehr Menschen an Covid-19 gestorben sind als in China, liegt in absoluten Zahlen mit gut 41.000 Fällen zwar höher als in Deutschland. Der Anstieg betrug hier aber „nur“ 15 Prozent - von 35.713 Fällen am Mittwoch.

Zu den Infektionszahlen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwochabend gesagt: „Wir haben einen exponentiellen Verlauf, also eine sehr, sehr starke Steigerung. Das war auch zu erwarten. Die Zahlen sind wahrscheinlich auch höher, als wir es in der Statistik sehen.“

Deutlich mehr Menschen zu testen, sei aber nicht machbar. „Wir können und schaffen es nicht, hunderttausende Bundesbürger jeden Tag zu testen.“

Es kursieren verschiedene Zahlen über die Ansteckungsfälle in Deutschland - die des RKI liegen immer zunächst etwas niedriger, da hier nur die elektronisch von den Gesundheitsämtern übermittelten Fallzahlen vermeldet werden. Hierbei komme es zu einem Meldeverzug etwa im Vergleich zu den Zahlen, die die Länder herausgeben, hatte das RKI unlängst erklärt.

Von mehr als 13.900 Infektionen geht die Deutschen Presse-Agentur heute in ihrer Auswertung aus, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Zahlen decken sich auch mit denen der Johns Hopkins Universität. Diese gibt für Deutschland nach Stand von Donnerstag fast 14.500 Infizierte an. (dpa/Reuters/Tsp)