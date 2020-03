Italien zählt weltweit die meisten Corona-Toten Die Zahl der Toten in Italien ist in den vergangenen 24 Stunden um 427 auf insgesamt 3405 gestiegen, wie die Behörden mitteilen. Das Land verzeichnet damit mehr Corona-Tote als China, wo die Epidemie ausgebrochen war. Am Vortag waren in Italien 475 Menschen an der Viruserkrankung gestorben. China verzeichnet insgesamt 3245 Tote durch den Erreger. Die Zahl der Infektionen in Italien stieg um knapp 15 Prozent auf 41.035. 2498 Menschen lägen auf der Intensivstation.

Europaweit stieg die Zahl der registrierten Infektionen auf mehr als 100.000.



Italien hatte erst vor knapp einem Monat - am 22. Februar - die ersten zwei Todesopfer durch das neuartige Coronavirus registriert. Seither steigen die Zahlen ständig an, der Höhepunkt der Krise ist noch nicht erreicht.



Armeelastwagen lieferten am Donnerstag weitere Särge in die besonders betroffene Stadt Bergamo im Norden des Landes. Dort finden die Beerdigungen im Abstand von 30 Minuten statt, um Ansteckungen unter den Trauernden zu vermeiden. Bestattungsunternehmer mit Schutzmasken und Schutzanzügen bringen die Särge zu den Gräbern.